Gold: Stark gelaufen…

Dass Gold in unruhigen Zeiten als sicherer Hafen dient, ist unlängst bekannt. Da sich der Konflikt im Nahen Osten nun ausweitet, dürfte die Nachfrage nach dem Edelmetall weiter hoch bleiben. Daran ändert auch das hohe Zinsniveau vorläufig wenig, mit dem das zinslose Gold unattraktiver wird. Aus technischer Sicht dürfte Gold jedoch an seinem mittelfristigen Ziel um 1.987 US-Dollar nun zunehmend bärischen Attacken ausgesetzt sein, die für eine kurze Verschnaufpause sorgen dürfte. Aber genau dieser Umstand bietet auf einem niedrigeren Kursniveau auch die Chance auf einen neuerlichen Einstieg in Long-Positionen.

Letzte Wort liegt bei FED

Sicherlich dürfte die Eskalation des Konflikts im Nahen Osten für die zurückliegende Rallye gesorgt haben, aber erst eine Zinswende der US-Notenbank FED dürfte mittelfristig die Attraktivität des Edelmetalls wieder ankurbeln. Aus technischer Sicht wird erst oberhalb von mindestens 2.000 US-Dollar ein Anstieg an die Rekordstände von 2.081 US-Dollar aus Mai dieses Jahres erwartet. Für einen Folgeanstieg müssten Investoren dann noch den Ausbruch über dieses mehrjährige Widerstandsband abwarten. Auf der Unterseite könnte ein Pullback vom gegenwärtigen Niveau aus auf 1.949 und darunter in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts um 1.906 US-Dollar abwärts reichen. Diese Preise dürften im Anschluss sicherlich den einen oder anderen Schnäppchenjäger wieder auf den Plan rufen.