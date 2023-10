NVIDIA-Aktie vor einer wichtigen Woche

NVIDIA Corp. - WKN: 918422 - ISIN: US67066G1040 - Kurs: 413,870 $ (Nasdaq)

Nach einer temporären Korrektur kehrten die Käufer Ende September in die Nvidia-Aktie zurück. Anschließend schaffte es der Aktienkurs noch bis auf ein Hoch bei gut 476 USD, bevor die Verkäufer wieder Druck machten. Damit bleibt die Aktie in der nun schon seit Mitte Juli laufenden Konsolidierung und nähert sich im Rahmen dessen erneut dem Unterstützungsbereich um 403,11 USD an.

Wird aus der Konsolidierung eine Topformation?

Die jüngst nachgebende Notierungen werden Anleger mit Argusaugen verfolgen. Sollte der Unterstützungsbereich bei 403,11 USD nachhaltig unterschritten werden, droht eine Topformation. Rechnerisch ließen sich im Rahmen dieser bärische Ziele bei ca. 352 USD und 323 USD ableiten.

Soweit ist es aktuell jedoch noch nicht. Darüber hinaus gibt es leider noch einige andere Möglichkeiten, wie sich die Konsolidierung fortsetzen könnte, selbst wenn der Supportbereich bricht. So könnte es beispielsweise auch zur Ausbildung einer Keilformation bzw. Flaggenformation kommen.

Fazit: Die Spannung in der Nvidia-Aktie steigt und Trader wie Anleger werden in der aktuellen Woche genau hinschauen. Vorsicht ist geboten, sollte der Support bei 403,11 USD nachhaltig unterschritten werden. Handelt es sich dabei nicht um ein bärisches Fehlsignal, könnte es auch in den nächsten Wochen weiter abwärts gehen. Oberhalb von 403,11 USD könnten hingegen weitere Erholungsversuche unternommen werden. Mehr zur Nvidia-Aktie und dem gesamten Highflyer-Sektor KI findest du auch auf unserer Themenseite hier aus stock3!

NVIDIA Aktie

