Öl, Gas & Gold - so profitieren Anleger von der Entwicklung | Börse Stuttgart | ETFs | ETCs

Der Nahost Konflikt heizt den Ölpreis-Anstieg weiter an. Aber das ist nicht der einzige preistreibende Faktor. Und der Gaspreis? Wie sieht es hier nach dem turbulenten Vorjahr aus? Und wie können Anleger von der Entwicklung profitieren? Einschätzungen von Börsenhändler Jürgen Dietrich im Rahmen der ETP-Themenwoche.



Timestamps:

00:00 ► Begrüßung

00:00 ► Öl: Was sind die Preistreiber?

02:15 ► Rückblick: Novum - Negativer Ölpreis in 2020

03:51 ► Welchen Einfluss haben solche Ereignisse auf die ETCs?

05:27 ► Contango und Backwardation

07:30 ► Rollen in neue Fälligkeiten - was genau passiert da?

08:39 ► Gas-Mangellage: Geht das 2023 so weiter?

10:46 ► Investitionen in ETCs - das sollten Anleger beachten

13:10 ► Gold-Entwicklung

15:52 ► Wohlfühlfaktor Gold

17:19 ► EUWAX Gold II

18:42 ► Industriemetalle: Gestiegene Zinsen und nachlassender Bauboom

20:44 ► Breit streuen mit ETFs

22:09 ► Schlusswort & Verabschiedung



