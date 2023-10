EQS-News: TeamViewer SE: TeamViewer verlängert Vertrag mit CEO Oliver Steil bis 2028

EQS-News: TeamViewer SE / Schlagwort(e): Personalie

TeamViewer SE: TeamViewer verlängert Vertrag mit CEO Oliver Steil bis 2028



25.10.2023 / 18:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



TeamViewer verlängert Vertrag mit CEO Oliver Steil bis 2028

Göppingen, 25. Oktober 2023: Der Aufsichtsrat der TeamViewer SE hat heute beschlossen, Oliver Steil für weitere fünf Jahre zum Vorstandsvorsitzenden und CEO des Unternehmens zu bestellen. Er ist seit Januar 2018 CEO von TeamViewer, der bisherige Vertrag lief ursprünglich bis Oktober 2024. Oliver Steils dritte Amtszeit beginnt mit sofortiger Wirkung und läuft bis Oktober 2028. Mit der vorzeitigen Vertragsverlängerung kann er sich vollständig auf die Weiterentwicklung und Umsetzung der Wachstumsstrategie von TeamViewer fokussieren. Dazu gehört die kontinuierliche Transformation zu einem führenden Anbieter von Enterprise-Software an der Schnittstelle zwischen Informationstechnologie (IT) und operativer Technologie (OT) im industriellen Umfeld. Neben Oliver Steil besteht der Vorstand aus Michael Wilkens (CFO), Peter Turner (CCO) und Mei Dent (CPTO).



Ralf W. Dieter, Aufsichtsratsvorsitzender von TeamViewer: „Ich freue mich, dass Oliver Steil für weitere fünf Jahre an Bord bleibt, um TeamViewer durch die nächste Wachstumsphase zu navigieren und um Kontinuität, strategische Führung und operative Exzellenz an der Spitze des Unternehmens sicherzustellen. In den vergangenen sechs Jahren hat Oliver erfolgreich eine Vielzahl von Wachstumsinitiativen eingeleitet und umgesetzt. Dazu gehört insbesondere die Weiterentwicklung von TeamViewer als Anbieter von Software-Lizenzen mit unbefristeter Laufzeit zu einem Unternehmen mit einem wettbewerbsfähigen SaaS-Abonnementgeschäft, das sowohl SMB- als auch Enterprise-Kunden ein breites Produktportfolio bietet. Oliver hat in dieser Zeit Investitionen in neue Technologien und die geografische Expansion von TeamViewer zu einem globalen Tech-Player mit einer bekannten Marke vorangetrieben. Mit seiner Führungsstärke, seinem außerordentlichen Engagement und seiner visionären Denkweise ist Oliver bestens geeignet, TeamViewer strategisch weiterzuentwickeln und für Aktionäre, Kunden, Partner und Mitarbeitende kontinuierlich Wert zu schaffen.“



Oliver Steil, CEO von TeamViewer: „Ich bedanke mich für das Vertrauen des Aufsichtsrats und für die Möglichkeit, dieses einzigartige Unternehmen auf seinem weiteren Erfolgskurs anzuführen. In den kommenden fünf Jahren werde ich mich besonders auf Innovation und Technologieführerschaft konzentrieren. Hierfür werde ich gemeinsam mit meinem Team das Produktangebot von TeamViewer rund um ganzheitliches IT-Management, umfassende Konnektivität für unterschiedlichste Geräte sowie die Digitalisierung industrieller Wertschöpfungsketten mit Augmented- und Mixed-Reality weiter ausbauen. Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz zur Workflow-Optimierung im IT- und OT-Bereich und Partnerschaften mit führenden Unternehmen im globalen Tech-Ökosystem werden hierbei wichtige strategische Säulen sein. So wird TeamViewer eine entscheidende Rolle bei der digitalen Transformation über alle Branchen hinweg spielen und unseren Kunden helfen, die großen Herausforderungen unserer Zeit – wie die Automatisierung von Arbeitsprozessen, die Überwindung des Fachkräftemangels und die gestiegenen Anforderungen an Nachhaltigkeit – zu meistern.“





Über TeamViewer

Als globales Technologieunternehmen und führender Anbieter einer Konnektivitätsplattform ermöglicht es TeamViewer, aus der Ferne auf Geräte aller Art zuzugreifen, sie zu steuern, zu verwalten, zu überwachen und zu reparieren – von Laptops und Mobiltelefonen bis zu Industriemaschinen und Robotern. Ergänzend zur hohen Zahl an Privatnutzern, für die die Software kostenlos angeboten wird, hat TeamViewer rund 630.000 zahlende Kunden und unterstützt Unternehmen jeglicher Größe und aus allen Branchen dabei, geschäftskritische Prozesse durch die nahtlose Vernetzung von Geräten zu digitalisieren. Vor dem Hintergrund globaler Megatrends wie der rapiden Verbreitung von internetfähigen Endgeräten, der zunehmenden Prozessautomatisierung und neuer, ortsunabhängiger Arbeitsformen hat sich TeamViewer zum Ziel gesetzt, den digitalen Wandel proaktiv mitzugestalten und neue Technologien wie Augmented Reality, künstliche Intelligenz und das Internet der Dinge kontinuierlich für Produktinnovationen zu nutzen. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2005 wurde die Software von TeamViewer global auf mehr als 2,5 Milliarden Geräten installiert. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Göppingen, Deutschland, und beschäftigt weltweit mehr als 1.400 Mitarbeitende. Im Jahr 2022 verzeichnete TeamViewer Umsätze in Höhe von rund 566 Millionen Euro. Die TeamViewer SE (TMV) ist als MDAX-Unternehmen an der Frankfurter Börse notiert. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter



Pressekontakt

Martina Dier

Vice President Communications

E-Mail: press@teamviewer.com Investor Relations Kontakt

Ursula Querette

Vice President Capital Markets

E-Mail: ir@teamviewer.com



WICHTIGER HINWEIS

Bestimmte Aussagen in dieser Meldung können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Diese Aussagen basieren auf Annahmen, die zu dem Zeitpunkt, an dem sie getroffen wurden, für angemessen erachtet werden, und unterliegen wesentlichen Risiken und Unsicherheiten, einschließlich derjenigen Risiken und Unsicherheiten, die in den Offenlegungen von TeamViewer beschrieben sind. Sie sollten sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen als Vorhersagen von künftigen Ereignissen verlassen und wir übernehmen keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung dieser Aussagen. TeamViewers tatsächliche Ergebnisse können von den in diesen Mitteilungen enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund mehrerer Faktoren wesentlich und nachteilig abweichen, unter anderem aufgrund von Risiken aus makroökonomischen Entwicklungen, externem Betrug, mangelnder Innovationskraft, unangemessener Datensicherheit und Änderungen im Wettbewerbsniveau. Im Falle neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitiger Umstände ist das Unternehmen nicht verpflichtet, und beabsichtigt auch nicht, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

