NTT und Chunghwa Telecom unterzeichnen Rahmenvertrag für die internationale Netzwerkkonnektivität von IOWN

NTT Corporation (NTT) und Chunghwa Telecom Co., Ltd. (Chunghwa Telecom) haben heute einen Rahmenvertrag für die Realisierung internationaler Netzwerkkonnektivität durch IOWN [1] unterzeichnet. Mit der innovativen Kommunikationstechnologie von IOWN, die sich auf das All-Photonics Netzwerk [2] stützt, wollen wir in Zukunft internationale Netzwerkverbindungen zwischen Japan und Taiwan realisieren und in den mit IOWN zusammenhängenden Geschäfts- und Sicherheitsbereichen zusammenarbeiten.

1. Hintergrund

NTT hat das IOWN-Konzept vorgeschlagen. Es handelt sich dabei um eine Netzwerk- und Informationsverarbeitungsinfrastruktur, die durch den Einsatz innovativer Technologien auf dem Gebiet der Photonik (Optik) Hochgeschwindigkeitskommunikation mit hoher Kapazität und enorme Rechenressourcen bereitstellen kann. NTT hat das Innovative Optical and Wireless Network (IOWN) Global Forum [3] gegründet, um die Realisierung einer neuen Kommunikationsinfrastruktur zu fördern.

Chunghwa Telecom gehört zu den Top 5 der börsennotierten Unternehmen nach Marktkapitalisierung und ist die Nummer 1 unter den Telekommunikationsdienstleistern in Taiwan. Chunghwa Telecom bietet durch die Zusammenarbeit mit großen Telekommunikationsunternehmen in verschiedenen Ländern modernste ICT-Dienste für globale Unternehmen an. Darüber hinaus unterstützt Chunghwa Telecom das IOWN-Konzept und nahm schon früh am IOWN Global Forum teil, um die Diskussion über Anwendungsfälle und Technologien zu führen.

NTT und Chunghwa Telecom werden die IOWN-Technologie fördern und auf der Grundlage der Kommunikationstechnologie und der Erfahrung, die wir gesammelt haben, Geschäfte und Sicherheit auf globaler Ebene realisieren.

2. Überblick über das Abkommen

Basierend auf den Stärken von NTT und Chunghwa Telecom im Bereich der optischen und drahtlosen Übertragungstechnologien sowie den Erfolgen beider Unternehmen bei der Implementierung dieser Technologien in der Gesellschaft wollen wir internationale Netzwerkkonnektivität durch die Nutzung der All-Photonics Network Technologie zwischen Japan und Taiwan realisieren.

Darüber hinaus wollen wir Schnittstellen und internationale Verbindungsregeln für die Kommunikationstransparenz in internationalen Netzwerkverbindungen schaffen.

3. Ausblick

NTT und Chunghwa Telecom wollen durch die Nutzung verschiedener IOWN-Technologien zu einer wohlhabenden Gesellschaft beitragen, die sich die Vielfalt zunutze machen kann. Dies geschieht durch internationale Netzwerkverbindungen, die IOWN-Technologien wie das All-Photonics Network, eine robuste Kommunikationsinfrastruktur, nutzen.

4. Kommentare zur Unterstützung

Akira Shimada, President & CEO, NTT Corporation

Wir erwarten, dass NTT und Chunghwa Telecom mit ihrer herausragenden Technologie und ihrer umfangreichen globalen Geschäftserfahrung bei der internationalen Kommunikation von IOWN zusammenarbeiten werden, um die technologische Entwicklung und die Bereitstellung von Dienstleistungen von IOWN zu beschleunigen. Basierend auf den Erfolgen von NTT und Chunghwa Telecom hoffen wir, IOWN in verschiedenen anderen Ländern ausweiten zu können.



Shui-Yi Kuo, Chairman & CEO, Chunghwa Telecom

Als Taiwans führendes Telekommunikationsunternehmen freut sich Chunghwa Telecom über die Unterzeichnung des IOWN-Kooperationsmemorandums mit NTT, Japans führendem Telekommunikationsunternehmen. Chunghwa Telecom stimmt mit der Vision der innovativen Technologien von IOWN überein und wird auch weiterhin den Geist der Marke "Always Ahead" bewahren und die Nachhaltigkeitsziele des Unternehmens zur Energieeinsparung umsetzen, aktiv in innovative Forschung und Entwicklung investieren und den Menschen vielfältigere und bequemere Netze und Dienstleistungen bieten.

[ Referenz ]

[1] Was ist die IOWN-Initiative? https://www.rd.ntt/e/iown/

[2] Was ist das All-Photonics Netzwerk? https://www.rd.ntt/e/iown/0002.html

[3] Was ist das IOWN Global Forum? https://iowngf.org/

Über NTT

NTT trägt durch die Kraft der Innovation zu einer nachhaltigen Gesellschaft bei. Wir sind ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das als Mobilfunkbetreiber, Infrastruktur-, Netzwerk-, Anwendungs- und Beratungsanbieter Dienstleistungen für Verbraucher und Unternehmen anbietet. Unser Angebot umfasst digitale Unternehmensberatung, Managed Application Services, Arbeitsplatz- und Cloud-Lösungen, Rechenzentren und Edge Computing, die alle von unserer umfassenden globalen Branchenkenntnis unterstützt werden. Wir erwirtschaften einen Umsatz von über 95 Milliarden Dollar, beschäftigen 330.000 Mitarbeiter und investieren jährlich 3,6 Milliarden Dollar in Forschung und Entwicklung. Unsere Aktivitäten erstrecken sich über mehr als 80 Länder und Regionen, in denen wir Kunden in über 190 Ländern betreuen.

Über Chunghwa Telecom

Chunghwa Telecom ist Taiwans größter integrierter Telekommunikationsdienstleister, der Festnetz-, Mobilfunk-, Breitband- und Internetdienste anbietet. Das Unternehmen bietet auch Informations- und Kommunikationstechnologiedienstleistungen für Unternehmenskunden mit seinen Big Data-, Informationssicherheits-, Cloud Computing- und IDC-Fähigkeiten an und erweitert sein Geschäft um innovative Technologiedienstleistungen wie IoT, AI usw. Chunghwa Telecom hat aktiv und kontinuierlich Umwelt-, Sozial- und Governance-Initiativen (ESG) mit dem Ziel der Nachhaltigkeit umgesetzt und zahlreiche internationale und nationale Preise und Anerkennungen für seine ESG-Verpflichtungen und Best Practices erhalten. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.cht.com.tw

