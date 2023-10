ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Siltronic auf 'Buy' - Ziel 100 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Siltronic nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Der Waferhersteller habe trotz der weiter schwachen Nachfrage gut abgeschnitten und die Konsensschätzungen durch die Bank übertroffen, schrieb Analyst Constantin Hesse am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Die Talsohle könnte nun hinter dem Unternehmen liegen./gl/bek

