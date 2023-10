LVMH – Bodenbildung beim Branchenprimus

LVMH hat in den letzten Monaten viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Eine der bekanntesten Luxusfirmen der Welt, mit einem beeindruckenden Portfolio von Prestige-Marken wie Louis Vuitton, Hennessy, Moët und Dior, ist weltweit für seinen Luxus und Stil bekannt. Überall wo es Luxusmarken gibt, ist LVMH interessiert, diese in ihr Imperium zu integrieren. Hinter den Kulissen gibt es eine Geschichte von Höhen und Tiefen, welche nicht nur die Anleger, sondern auch den Milliardär Bernard Arnault, den CEO und Hauptaktionär von LVMH, beeinflusst.

Nach dem Aufstieg des Luxussektors nach der Corona-Krise kam nun der Fall. Der Absturz des Börsenkurses von LVMH hat in den letzten Monaten das Narrativ „Luxus geht immer“ stark beeinflusst. Wenn man auf die Nachrichten und den Kursverlauf der LVMH-Aktie schaut, scheinen diese es zu unterstreichen. Besonders hart getroffen hat dies Bernard Arnault, dessen Vermögen auf 155 Milliarden US-Dollar gesunken ist und von Platz 2, auf Platz 3 der reichsten Menschen der Welt absteigen musste.

Das zyklische Risiko einer LVMH-Aktie, welches in den letzten Wochen immer deutlicher wurde, ist wohl die Hauptursache. Die starke Expansion der Luxuskonzerne in die niedrigere Einkommensklasse führte dazu, dass sie sich nun den Unmut der Oberschicht ernten und Umsätze verlieren. Hinzu kommt die verzwickte Lage in China, welche für Nervosität an den Märkten sorgt.

Hoffnung doch am Horizont

Trotz dieser Herausforderungen gibt es zeitnahe auch positive Schlagzeilen für LVMH. Schätzungen besagen, dass der Umsatz von LVMH im Jahr 2023 etwa 86,31 Milliarden Euro und im Jahr 2024 etwa 92,90 Milliarden Euro betragen wird. (Quelle: Finanzen.net) Im Vergleich dazu soll das Nettoergebnis im Jahr 2023 bei 16,02 Milliarden und im Jahr 2024 bei 17,19 Milliarden Euro liegen. Diese Zahlen zeigen Optimismus für das mittel- und langfristige Wachstum der LVMH-Aktie.

Insgesamt zeigt sich, dass der Luxusmarkt, trotz seiner herausragenden Wiederauferstehung nach der Corona-Krise, nicht immun gegen wirtschaftliche Veränderungen und Trends ist. Sowohl die hauseigenen Herausforderungen wie das zyklische Risiko als auch Probleme im Überseegebiet China, erinnern daran, dass auch die größten Unternehmen nicht vor Marktschwankungen gefeit sind. Anleger sollten daher weiterhin wachsam bleiben

Chart: LVMH Widerstandsmarken: 677,80/700,00/721,10/764,40 EUR Unterstützungsmarken: 599,25/656,85 EUR Nach dem Anstieg des Aktienkurses von Juni 2022 bis Mai 2023 drehte die Aktie von LVMH nach Süden und befindet sich immernoch in der Konsolidierungsphase. Aktuell deutet sich eine Bodenbildung zwischen EUR 656,85 und der 38,2%-Retracementlinie bei EUR 677,80 an. Gelingt der Ausbruch nach oben, eröffnet sich Erholungspotenzial bis zur Abwärtstrendlinie bei rund EUR 700 und im weiteren Verlauf bis in den Bereich der 50%-Retracementlinie von EUR 721,10. Noch ist es jedoch nicht soweit. Der Trend ist jedoch abwärtsgerichtet. Taucht die Aktie unter EUR 656,85 droht eine Fortsetzung der Konsolidierung bis zu den Tiefs von Oktober 2022 bei knapp EUR 600. LVMH in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 31.12.2021–26.10.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Bayer in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 27.10.2010 – 26.10.2023. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Bonus Cap-Zertifikate auf die Aktie von LVMH

