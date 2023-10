ANALYSE-FLASH: Hauck Aufhäuser IB belässt Siltronic auf 'Sell' - Ziel 52 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Siltronic nach Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Das dritte Quartal des Halbleiterzulieferers sei besser als erwartet verlaufen, schrieb Analyst Tim Wunderlich in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Angebotsüberhänge am Markt im kommenden Jahr seien aber eine Gefahr für Preise und Margen./mf/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2023 / 08:34 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2023 / 08:34 / MESZ

