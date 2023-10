Raiffeisen Bank International will 0,80 Euro Dividende ausschütten

Die Raiffeisen Bank International (ISIN: AT0000606306) wird am 21. November 2023 eine außerordentliche Hauptversammlung abhalten. Der Hauptversammlung wird in Kenntnis der Geschäftsentwicklung und der Ertragslage der RBI-Gruppe die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 0,80 Euro je Aktie vorgeschlagen.

Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 28. November 2023. Ex-Dividendentag ist der 24. November 2023. Beim derzeitigen Börsenkurs von 13,80 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 5,79 Prozent. Vom im Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von 387,57 Mio. Euro sollen damit rund 263,15 Mio. Euro ausgeschüttet und der Rest auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Die Aktie der RBI notiert seit dem 25. April 2005 an der Wiener Börse. Die Raiffeisen Landesbanken halten gemeinsam rund 60,6 Prozent der RBI-Aktien, der Rest befindet sich im Streubesitz. Die Raiffeisen Bank International betreut mit insgesamt rund 44.500 Mitarbeitern etwa 17,8 Mio. Kunden in 1.570 Geschäftsstellen, der überwiegende Teil davon in Zentral- und Osteuropa (CEE). Es ist die zweitgrößte Bank Österreichs.

Redaktion MyDividends.de