Trading-Chance Home Depot: Short Kasse machen und auf Long drehen?

Werbung

Vor vier Monaten hatten wir an dieser Stelle einen Long-Trade auf die Aktie der US-Baumarktkette Home Depot vorgestellt, vor zwei Monaten dann Kasse gemacht und auf Short gedreht. Auch dieser Trade ging tadellos auf. Jetzt ist die Aktie weit abgerutscht und am oberen Ende einer ebenso breiten wie massiv wirkenden Supportzone angekommen. Es ist also Zeit, sich einen erneuten Richtungswechsel zu überlegen: Eine Trading-Chance Long.

Die am 1. September vorgestellte Short-Position liegt aktuell um die 72 Prozent im Gewinn … da ließe sich alleine deswegen überlegen, jetzt den Gewinn zu kassieren. Zumal der Gesamtmarkt gerade so bärisch wirkt, dass ihm womöglich, zumindest kurzfristig, die neuen Verkäufer ausgehen könnten. Hinzu kommt indes die Gemengelage für Home Depot an sich:

Neue „bad news“ scheinen bereits eingepreist zu sein

Home Depot hatte zwar im (bei diesem Unternehmen einen Monat zeitversetzt am 31.7. beendeten) zweiten Quartal mit 4,65 US-Dollar pro Aktie weniger verdient als im Vorjahreszeitraum (5,05 US-Dollar), dennoch aber die durchschnittliche Gewinnprognose der Analysten, die bei 4,44 US-Dollar gelegen hatte, übertroffen. Man könnte also festhalten: Es läuft nicht gut, aber immerhin nicht so schlecht wie befürchtet. Nimmt man dann den Chart zur Hand, ließe sich angesichts des markanten Abstiegs der Aktie seit Mitte August konstatieren: Diese „bad news“ sind allemal eingepreist, womöglich auch, dass es im am 31.10. endenden dritten Geschäftsquartal noch schlechter gelaufen ist. Da wäre also grundsätzlich Spielraum für positive Überraschungen und eine Gegenbewegung nach oben.

Zumal die Analysten im Schnitt ein knappes „Kaufen“ als Einschätzung vergeben und das durchschnittliche Kursziel der Experten derzeit bei 321 US-Dollar liegt, also sehr deutlich über dem momentanen Kursniveau, wenngleich unterhalb der Hochs vom Sommer … weshalb der Short-Trade von Anfang September auch funktioniert hatte. Da war die Aktie zu teuer. Jetzt könnte sie zu billig sein … und wäre, was die Charttechnik angeht, am oberen Ende einer Supportzone angekommen, die die Aktie auffangen könnte.

Am oberen Ende einer breiten Unterstützungszone

Wir sehen im Chart, dass die Home Depot-Aktie jetzt in die Unterstützungszone 277,09/279,93 US-Dollar gelaufen ist, die man als oberes Ende einer breiteren, am unteren Rang durch den Bereich 264,51 zu 267,86 US-Dollar definierten Auffangzone ansehen kann. Da die Aktie jetzt ohne „bad news“ weit nach unten gelaufen ist, ließe sich vermuten, dass man hier bereits schwache Ergebnisse des gerade zu Ende gehenden Quartals einpreist, die nicht einmal zwingend so schwach sein müssen, wie sich das bärische Lager dies aufgrund der aktuell negativen Grundstimmung am Markt ausmalt.

Quelle: marketmaker pp4

Hinzu kommt, dass die Aktie durch die Baisse der vergangenen Wochen markttechnisch im überverkauften Bereich rangiert, was den Kurs stützende und im Idealfalls sogar deutlich befeuernde Eindeckungen von leer verkauften Aktien seitens der Short-Seller begünstigt. Wenn man, der derzeit höchst baisseträchtigen Marktstimmung Rechnung tragend, einen Stop Loss wählt, der gezielt auch einen Test des unteren Endes der jetzt angegangenen Unterstützungszone mit einkalkuliert, wäre das eine interessante Gelegenheit, um die Position wieder auf Long zu drehen.

Risikofreudige Trader würden jetzt die Seite wechseln

Für diese Trading-Chance haben wir ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC herausgesucht, das mit einem Basispreis/Knock Out-Level von 201,004 US-Dollar momentan einen Hebel von 3,58 ausweist. Den Stop Loss würden wir bei 259 US-Dollar in der Aktie platzieren, das würde beim derzeitigen Umrechnungskurs Euro/US-Dollar (1,0540 USD) einem Kurs von etwa 5,45 Euro im Zertifikat entsprechen. Die WKN dieses Home Depot Long-Zertifikats lautet TT10HA.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 307,39 US-Dollar, 312,95 US-Dollar, 340,74 US-Dollar, 347,25 US-Dollar

Unterstützungen: 277,09 US-Dollar, 267,86 US-Dollar, 264,51 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Long auf Home Depot

Basiswert Home Depot WKN TT10HA ISIN DE000TT10HA9 Basispreis 201,004 US-Dollar K.O.-Schwelle 201,004 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent HSBC Hebel 3,58 Stop Loss Zertifikat 5,45 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.