EQS-Adhoc: Klöckner & Co SE: Anpassung der Prognose für das Gesamtjahr 2023

Klöckner & Co SE

Klöckner & Co SE: Anpassung der Prognose für das Gesamtjahr 2023



30.10.2023

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Die Klöckner & Co SE konnte im dritten Quartal 2023 ein operatives Ergebnis (EBITDA) vor wesentlichen Sondereffekten in Höhe von 41 Mio. € erzielen, welches am unteren Ende der Prognosespanne von 40-80 Mio. €, aber deutlich oberhalb des Ergebnisses des Vorjahresquartals liegt (Q3 2022: 16 Mio. €). Getragen wurde das Ergebnis durch die weiterhin positive Entwicklung in Nordamerika und der Schweiz.



Allerdings erwartet die Gesellschaft aufgrund der insbesondere in Europa anhaltend herausfordernden makroökonomischen Rahmenbedingungen entgegen der bisherigen Prognose von 220-280 Mio. € für das Gesamtjahr 2023 nunmehr ein EBITDA vor wesentlichen Sondereffekten in Höhe von 170-200 Mio. €. Um in Europa gegenzusteuern, hat die Klöckner & Co SE ein Effizienzprogramm mit einer geplanten Reduktion der Anzahl der Mitarbeitenden im europäischen Distributionsgeschäft um 10 % mit Umsetzung ab dem vierten Quartal 2023 initiiert. Ziel ist es, bereits ab dem Jahr 2024 eine jährlich wiederkehrende Verbesserung des operativen Ergebnisses (EBITDA) vor wesentlichen Sondereffekten von rund 25 Mio. € zu erreichen. Weiterhin wird für das Gesamtjahr 2023 mit einem starken und deutlich positiven Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit gerechnet.



Die weiteren Ergebniszahlen für das dritte Quartal 2023 werden morgen, am 31. Oktober 2023, bekanntgegeben.



Für die Definitionen der Begriffe EBITDA und EBITDA vor wesentlichen Sondereffekten

wird auf unsere Homepage (abrufbar unter https://www.kloeckner.com/de/glossar.html) bzw.

den Geschäftsbericht 2022, S. 37 (abrufbar unter https://www.kloeckner.com/de/investoren/publikationen.html) verwiesen.

30.10.2023

