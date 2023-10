Trading-Chance Evotec: Bärische Kursziele nahe - der Weg nach oben öffnet sich wieder

Werbung

Die Vollendung einer bärischen SKS-Formation beendete im September die Aufwärtstendenz der Evotec-Aktie. Doch das lief ohne „bad news“ auf der Nachrichtenseite ab. Daher besteht eine gute Chance, dass die Short-Seller ihre Positionen in Kürze eindecken und das den Kurs höher zieht, denn die rein charttechnischen Kursziele sind jetzt sehr nahe. Eine Trading-Chance Long.

Die Aktie des deutschen Biotech-Unternehmens Evotec ist zwar kein kleiner Nebenwert mit geringen Umsätzen, immerhin ist die Aktie in MDAX und TecDAX gelistet. Aber trotzdem gehört sie zu denen, die von spekulativ agierenden Tradern so stark gehandelt wird, dass hier für die kurzfristige Tendenz Chart- und Markttechnik nicht selten schwerer wiegt als fundamentale Fakten. So auch im September, als ein aus dem Nichts kommender, brachialer Abwärtsimpuls dazu führte, dass eine im Vorfeld entstandene Schulter-Kopf-Schulter-Formation vollendet wurde und damit ein markant bärisches Signal entstand.

Die Analysten sehen die Aktie deutlich höher

Zwar weist Evotec als Unternehmen im Biotech-Sektor schwankende Ergebnisse aus, die von unregelmäßig einlaufende Meilensteinzahlungen von Partnerunternehmen herrühren, zudem investiert Evotec seit vielen Jahren konsequent in Wachstum, was die Gewinne mal mehr, mal weniger schmälert. Aber die stetig zulegenden Umsätze machten klar: Man ist da auf dem richtigen Weg … und im Gegensatz zu nicht wenigen anderen Unternehmen der Branche seit Jahren profitabel unterwegs. Die Analysten heben hier den Daumen, das durchschnittliche Kursziel liegt derzeit bei 28 Euro und damit sehr weit über dem derzeitigen, gedrückten Kurs.

Dass die Aktie durchaus deutlich höher stehen konnte, dürfte auch dem bärischen Lager bewusst sein, daher besteht eine gute Chance, dass die Short-Seller ihre Positionen in nächster Zeit schließen und so den Weg nach oben wieder freigeben, zumal die Aktie jetzt auch nahe am sogenannten „rechnerischen Kursziel“ der Schulter-Kopf-Schulter-Formation notiert:

Rechnerisches Kursziel fast erreicht

Das rechnerische Kursziel berechnet sich aus der Kursdifferenz zwischen dem tieferen der beiden die Schulter-Kopf-Schulter ausmachenden Zwischentiefs (bei 19,56 Euro) und dem höchsten Punkt im „Kopf“ der Formation (24,44 Euro). Diese Differenz (4,88 Euro) wird vom tiefsten Punkt aus nach unten abgetragen, damit läge das rechnerische Kursziel bei 14,57 Euro. Interessant dabei:

Knapp darüber liegt die markante Supportzone 14,80 zu 15,38 Euro. Und angesichts dieses langen Abstiegs, der dazu geführt hat, dass die Evotec-Aktie schon einige Zeit nahe des überverkauften Bereichs notiert und der fundamental eigentlich völlig im Plan liegenden Situation des Unternehmens ließe sich erwarten, dass der Weg der Aktie nach unten aktuell schon großenteils absolviert ist. Nichtsdestotrotz wäre ein Long-Trade eine antizyklische Position und daher vor allem etwas für risikofreudige Trader.

Ein antizyklischer Trade ist immer etwas für Risikofreudige

Wir stellen Ihnen hierfür ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UBS vor, das mit einem Basispreis und K.O.-Level von 10,692 Euro derzeit einen Hebel von 2,85 ausweist. Den Stop Loss würden wir bei 13,90 Euro in der Aktie ansetzen, das entspricht einem Kurs von 0,31 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf die Evotec-Aktie lautet UK673K.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 19,56 Euro, 19,88 Euro, 22,17 Euro, 24,44 Euro

Unterstützungen: 15,38 Euro, 14,80 Euro, 14,57 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf Evotec

Basiswert Evotec WKN UK673K ISIN DE000UK673K6 Basispreis 10,692 Euro K.O.-Schwelle 10,692 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent UBS Hebel 2,85 Stop Loss Zertifikat 0,31 Euro

