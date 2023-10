Vonovia: Chance von 105,01 Prozent p.a.!

Die Leitzinsen der FED und der EZB bewegen sich jeweils auf ein Plateau zu. Dies erleichtert die Planung zinssensitiver Geschäftsmodelle wie jenes von Vonovia. Der CEO von Vonovia, Rolf Buch, stemmt sich aufgrund der bisherigen Abwertung des Immobilienbestandes und der sich daraus ergebenen Verluste gegen eine Kapitalerhöhung. Die Lösung scheint der Teilverkauf eines großen Wohnungsportfolios in Kiel und Lübeck zu sein. Dadurch soll die Kapitalbasis des Immobilienkonzerns gestärkt werden, ohne dass eine Kapitalerhöhung durchgeführt werden muss. Die Transaktion soll einen Wert von rund drei Milliarden Euro haben. Auf der Ertragsseite kommt Vonovia die Wohnungsknappheit in den Ballungszentren und die Absicherung der Mieteinnahmen gegen die Inflation entgegen. In Berlin registrierte eine Wohnungsgesellschaft unlängst 43.000 Bewerber auf 288 Wohnungen - und das in 30 Minuten.

Zum Chart

Am 28. März 2023 stoppte der freie Fall des Aktienkurses von Vonovia bei 15,27 Euro, was grob gemessen dem Kursniveau des Börsenganges vom 11. Juli 2013 entspricht. Dies war der vorläufige Tiefpunkt einer 19-monatigen Abwärtssequenz. Am 18. Juli 2023 konnte der Kernwiderstand bei 19,07 Euro nachhaltig überwunden werden. Die Kurssteigerung setzte sich bis zum Widerstand bei 24,07 Euro fort. Der Kurseinbruch der langlaufenden Staatsanleihen in den USA und die damit verbundene Zinssteigerung lastete die letzten Handelstage auf der Kursentwicklung von Vonovia. Für Erleichterung sorgten die jüngste Zinspolitik der EZB und die Entwicklung der Inflation in Deutschland. Die EZB beließ den Leitzins stabil auf 4,5 Prozent. Die deutsche Inflationsrate ging im Oktober 2023 im Vergleich zum Vorjahr auf 3,8 Prozent zurück. Für ein so zinssensitives Geschäftsmodell wie jenes von Vonovia sind dies gute Nachrichten. Der Kurs erhöhte sich in den letzten drei Handelstagen bereits um knapp 6 Prozent. Seit Mitte Juli 2023 hat sich eine Seitwärtsrange ausgebildet, die sich in den kommenden drei Monaten innerhalb der Grenzen von 16 und 30 Euro stabilisieren könnte.