APPLE - Aktie geht erste Schritte auf dem Weg zu 40%-Rally

Apple Inc. - WKN: 865985 - ISIN: US0378331005 - Kurs: 170,290 $ (Nasdaq)

Die Apple-Aktie startete am 03. Januar 2023 nach einem Tief bei 124,22 USD zu einer starken Rally. Dabei durchbrach sie Anfang Mai den Abwärtstrend seit dem alten Allzeithoch und kletterte anschließend bis 19. Juli 2023 auf das aktuelle Rekordhoch bei 198,23 USD.

Seit diesem Hoch befindet sich der Wert in einer Korrekturbewegung. Dabei fiel er am Freitag auf das log. 38,2%-Retracement der Rally ab Januar 2023 zurück. Dieses Retracement liegt bei 165,82 USD. Minimal darunter verläuft der gebrochene Abwärtstrend ab dem alten Allzeithoch aus dem Januar 2022. Damit kann die Abwärtsbewegung als Pullback an diesen gebrochenen Trend eingeordnet werden.

In den letzten beiden Tagen löste sich der Aktienkurs leicht vom Unterstützungsbereich um 165,82 USD. Aber ein neues Kaufsignal ist bisher nicht entstanden.

Erste Schritte hin zu einer Rally

Der zentrale Unterstützungsbereich um 165,82 USD hat zunächst einmal gehalten. Damit hat die Apple-Aktie die Chance, eine größere Rally zu starten. Aber noch liegen wichtigen Hürden im Weg. Die nächsten liegen bei 171,81 USD und 176,38 USD. Zentrale Hürde dürfte das alte Rekordhoch bei 182,94 USD sein. Dort scheiterte am 12. Juli ein erster Rallyversuch. Erst mit einem Ausbruch über diesen Bereich würde der Weg in Richtung 234 USD geebnet werden.

Sollte die Apple-Aktie aber doch noch stabil unter 165,82 USD abfallen, dann ergäbe sich ein Fortsetzungssignal für die Abwärtsbewegung der letzten Wochen. Die nächsten Ziele würden bei 157,50 USD und 148,50 USD liegen.

Fazit: Die Apple-Aktie hat möglicherweise das Tief der Abwärtsbewegung seit Juli gesehen.

Apple-Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)