Straumann Group verzeichnet im dritten Quartal ein organisches Umsatzwachstum von 11%

Der Umsatz im dritten Quartal beläuft sich auf CHF 571 Mio., was einem organischen Wachstum von 11% entspricht, wodurch sich der Umsatz in den ersten neun Monaten auf CHF 1.8 Mrd. summiert

Vereinbarung zur Akquisition von AlliedStar, einem Technologie-Hersteller von Intraoralscannern (IOS) in China

Pre-Launch von iEXCEL, einem neuen Hochleistungs-Premium-Implantatsystem

Ausblick für 2023 bestätigt: Organisches Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich mit einer Profitabilität von rund 25%, inklusive Wachstumsinvestitionen UMSATZ NACH REGION (in CHF Mio.) Q3 2023 Q3 2022 9M 2023 9M 2022 Europa, Naher Osten & Afrika (EMEA) 221.7 218.5 780.8 744.8 Veränderung in CHF (in %) 1.5 7.0 4.8 15.0 Veränderung in Lokalwährung (in %) 6.6 18.5 10.7 24.3 Veränderung organisch[1] (in %) 6.6 15.1 8.3 23.1 % des Gesamtumsatzes der Gruppe 38.9 39.7 43.7 43.1 Nordamerika 165.2 170.2 520.4 512.4 Veränderung in CHF (in %) -2.9 14.2 1.6 16.6 Veränderung in Lokalwährung (in %) 5.5 9.1 6.6 12.3 Veränderung organisch1 (in %) 5.5 9.1 6.6 12.3 % des Gesamtumsatzes der Gruppe 29.0 30.9 29.1 29.6 Asien-Pazifik 128.2 113.8 330.4 337.7 Veränderung in CHF (in %) 12.6 8.4 -2.2 12.5 Veränderung in Lokalwährung (in %) 26.8 12.9 8.7 14.6 Veränderung organisch1 (in %) 26.8 8.6 8.3 10.7 % des Gesamtumsatzes der Gruppe 22.5 20.7 18.5 19.5 Lateinamerika 55.5 47.9 155.9 134.0 Veränderung in CHF (in %) 15.9 25.9 16.4 41.8 Veränderung in Lokalwährung (in %) 19.1 20.9 19.8 34.8 Veränderung organisch1 (in %) 19.1 20.9 19.8 34.8 % des Gesamtumsatzes der Gruppe 9.7 8.7 8.7 7.7 Gruppe 570.6 550.5 1787.5 1728.8 Veränderung in CHF (in %) 3.7 10.9 3.4 16.7 Veränderung in Lokalwährung (in %) 11.4 14.5 9.8 19.2 Veränderung organisch1 (in %) 11.4 12.2 8.7 18.0 Basel, 31. Oktober 2023: Die Straumann Group erzielte im dritten Quartal 2023 einen Umsatz von CHF 571 Mio. Damit beläuft sich der Umsatz der ersten neun Monate auf CHF 1.8 Mrd., was einem organischen Wachstum von 8.7% und 3.4% in Schweizer Franken entspricht. Die Nachfrage war weiterhin gut, wobei die Dynamik der Patientenzuläufe regional unterschiedlich war. Den grössten Wachstumsbeitrag leistete mit +27% die Region Asien-Pazifik, wo sich vor allem die Entwicklung des chinesischen volumenbasierten Beschaffungsprozesses weiterhin deutlich positiv auf die Volumensteigerungen auswirkte. Darauf folgten ein Wachstum von 19% in Lateinamerika, ein Plus von 7% in der Region Europa, dem Nahen Osten und Afrika sowie ein Umsatzwachstum von 6% in Nordamerika im dritten Quartal. Guillaume Daniellot, Chief Executive Officer, kommentierte: „Unsere Teams haben erneut ihr Engagement und ihre Einsatzbereitschaft unter Beweis gestellt und eine starke Leistung erbracht, insbesondere vor dem Hintergrund des schwierigen makroökonomischen Umfelds im dritten Quartal. Darüber hinaus freue ich mich, den Pre-Launch unserer jüngsten Innovation anzukündigen – unser neues leistungsstarkes Premium-Implantatsystem iEXCEL, das Zahnärztinnen und Zahnärzten vielseitige und vereinfachtere Implantatbehandlungen bietet. In diesem Quartal haben wir überdies entschieden eine strategische Investition in AlliedStar zu tätigen, durch die wir in China und künftig auch in weiteren preissensiblen Märkten und Kundensegmenten wettbewerbsfähige Intraoralscanner-Lösungen anbieten können. Diese Investition steht vollkommen im Einklang mit unserer Strategie, ein digitales Unternehmen der Mundgesundheit zu werden.“ Der Umsatz in Schweizer Franken wurde durch eine negative Währungsentwicklung beeinträchtigt, die hauptsächlich auf den Euro, den US-Dollar, den chinesischen Renminbi, die türkische Lira und den japanischen Yen zurückzuführen ist. STRATEGISCHE FORTSCHRITTE STRATEGISCHE FORTSCHRITTE Vereinbarung zur Akquisition von AlliedStar, einem Technologie-Hersteller von Intraoralscannern (IOS) in China Die Straumann Group hat eine Vereinbarung zur vollständigen Übernahme von AlliedStar im Verlauf der nächsten acht Jahre unterzeichnet. Damit kann die Straumann Group Kunden künftig ein umfassendes und wettbewerbsfähiges Portfolio von Intraoralscanner-Lösungen für verschiedene Kundensegmente anbieten. Das AlliedStar Scanner-Portfolio wird nahtlos in die Straumann AXS-Plattform integriert, die 2024 in der Region Asien-Pazifik eingeführt wird. Als Teil der Straumann Group wird AlliedStar weiterhin verschiedene Kundengruppen über parallele Vertriebskanäle bedienen. Pre-Launch von iEXCEL, einem neuen Hochleistungs-Premium-Implantatsystem Die Straumann Group hat bei den International Esthetic Days und dem Anlass der Europäischen Vereinigung der Osseointegration, ihr neues Hochleistungs-Premium-Implantatsystem iEXCEL vorgestellt. Das System wurde für die Harmonisierung von apikalen und vollkonischen Implantaten entwickelt und bietet nun auch eine Option auf Gewebeniveau. Diese innovative Lösung bietet Zahnärztinnen und Zahnärzten eine einheitliche Plattform für Prothetik, eine einzige Verbindungsstelle und einen optimierten digitalen Arbeitsablauf mit einer einzigen Instrumentenpalette. Durch diese Verbesserungen wird die Komplexität erheblich reduziert und die klinische Leistungsfähigkeit insgesamt deutlich gesteigert, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Kundinnen und Kunden bei Eingriffen sowohl auf Knochen- als auch auf Weichgewebe-Niveau besser gerecht zu werden. ClearCorrect – Stärkung der Angebotspalette für komplexere Fälle und Expansion Im dritten Quartal wurde ClearCorrect für die Behandlung komplexerer Fälle weiterentwickelt. Im vierten Quartal soll das Software-Upgrade ClearPilot 7.0 eingeführt werden, das Zahnärztinnen und Zahnärzten eine bessere Steuerung ihrer Behandlungspläne ermöglicht. Durch den Einsatz von Visualisierungs- und Bearbeitungstools für die Durchführung von Zahnkorrekturen sowie zusätzlichen Kontrollmöglichkeiten für klinische Funktionen, können Zahnärztinnen und Zahnärzte nun müheloser Behandlungspläne mit ClearCorrect entwerfen und visualisieren. Darüber hinaus konnte die Marke ClearCorrect ihre Präsenz in Märkten wie Peru, Argentinien, Jordanien und Irak ausbauen.

Florian Kirsch wird neuer Leiter des Geschäftsbereichs Kieferorthopädie und Digitale Lösungen

Florian Kirsch wurde im Oktober zum Leiter der Geschäftsbereiche Kieferorthopädie und Digitale Lösungen ernannt und wird Mitglied der Geschäftsleitung. Florian Kirsch kam 2010 zur Straumann Group und war in verschiedenen Positionen im Unternehmen tätig, unter anderem bei Neodent in Brasilien. Er war Finanz- und Betriebsleiter, verantwortlich für den Aufbau der ClearCorrect-Produktion in Brasilien und hatte die Leitung der dentalen Kunststoffe in Curitiba unter sich. Im Mai 2022 übernahm Florian den Geschäftsbereich für digitale Lösungen. Camila Finzi, die den Bereich der Kieferorthopädie zuvor leitete, verliess das Unternehmen, um sich neuen Aufgaben ausserhalb des Unternehmens zu widmen. Das Unternehmen dankt ihr für ihren grossen Beitrag und wünscht ihr für die Zukunft alles Gute. ERGEBNISSE DER REGIONEN Region Europa, Naher Osten und Afrika leistet grössten Umsatzbeitrag Die Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) erzielte im dritten Quartal einen Umsatz von CHF 222 Mio. und somit ein organisches Wachstum von 7% im Vergleich zum selben Vorjahresquartal. Den stärksten Wachstumsbeitrag steuerte Deutschland bei, gefolgt von der iberischen Halbinsel, Italien, der Türkei und Osteuropa. Das Implantatgeschäft war weiterhin der wichtigste Wachstumstreiber, angeführt von der Premiummarke Straumann. Die Challenger-Marken Neodent und Medentika verbuchten substanzielle und anhaltende Zuwächse. Das Kieferorthopädiegeschäft ClearCorrect zog an, wobei auch Biomaterialien und Intraoralscanner zum Wachstum der Region beitrugen. Solides Wachstum in Nordamerika trotz makroökonomischer Herausforderungen Im dritten Quartal verzeichnete die Region Nordamerika (NAM) einen Umsatz von CHF 165 Mio. bei einem soliden organischen Wachstum von 6%. Das Konsumentenverhalten in der NAM-Region wurde durch die Inflation beeinflusst, was sich wiederum auf die Nachfrage nach Full-Arch-Implantaten und kieferorthopädischen Behandlungen auswirkte. Stärkster Wachstumstreiber bleibt nach wie vor die Implantologie, angeführt von den Challenger-Marken. Aber auch die digitalen Lösungen spielten, angetrieben durch das robuste Wachstum der Virtuo Vivo Intraoralscanner, eine wichtige Rolle für das Wachstum der Region. Region Asien-Pazifik zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus Im dritten Quartal verbuchte die Region Asien-Pazifik einen Umsatz von CHF 128 Mio. bzw. ein organisches Wachstum von 27% im Vergleich zum selben Zeitraum 2022. Australien, Japan, China und Indien verzeichneten ein starkes Wachstum. Dabei wirkte sich die Entwicklung des chinesischen volumenbasierten Beschaffungsprozesses deutlich positiv auf die gesamte Region aus und sorgte für erhebliche Volumensteigerungen. Stärkster Wachstumsmotor ist das Implantologiegeschäft, wobei die Premium- und Challenger-Marken eine wichtige Rolle für das Wachstum der Region spielen. Einen positiven, allerdings weniger starken Beitrag zur Gesamtperformance der Region leistete auch das Kieferorthopädiegeschäft. Lateinamerika erzielt das zehnte Quartal in Folge ein zweistelliges Wachstum Lateinamerika erreichte im dritten Quartal 2023 einen Umsatz von CHF 56 Mio. und trug zu einem organischen Wachstum von 19% gegenüber dem Vorjahresquartal bei. Begünstigt durch die starke Nachfrage, vor allem bei seiner führenden Implantatmarke Neodent, erwies sich Brasilien weiterhin als stärkster Umsatztreiber. Auch Mexiko, Kolumbien und Chile verzeichneten ein kräftiges Wachstum. Grösster Wachstumstreiber bei den digitalen Lösungen ist der Virtuo Vivo Intraoralscanner, wobei Chile, Peru und Brasilien die stärksten Beiträge geleistet haben. AUSBLICK 2023 (VORBEHALTLICH UNVORHERGESEHENER EREIGNISSE) AUSBLICK 2023 (VORBEHALTLICH UNVORHERGESEHENER EREIGNISSE) Trotz zahlreicher geopolitischer und makroökonomischer Unwägbarkeiten wird erwartet, dass sich der im dritten Quartal beobachtete Patientenzulauf mit regionalen Abweichungen dynamisch weiterentwickelt. Dank des differenzierten Leistungsversprechen in den strategischen Segmenten und dem Vertrauen in die Mitarbeitenden diese umzusetzen, ist das Unternehmen zuversichtlich, dass es im globalen Zielmarkt von geschätzten CHF 19 Mrd., weiter Marktanteile gewinnen wird. Hervorzuheben ist des Weiteren die geografische Diversifizierung, die alle Preissegmente abdeckt. Dank eines umfassenden Schulungsprogramms können mehr Zahnärztinnen und Zahnärzte implantologische Eingriffe durchführen. Währenddessen investiert die Group weiter in Wachstum und Transformation, um ihren Wettbewerbsvorteil auch in Zukunft zu erhalten. Vor diesem Hintergrund bestätigt die Group trotz der makroökonomischen und geopolitischen Herausforderungen ihren Ausblick für das Gesamtjahr und rechnet mit einem organischen Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich bei einer erwarteten Profitabilität von rund 25%, inklusive Wachstumsinvestitionen. Über die Straumann Group Die Straumann Group (SIX: STMN) ist ein weltweit führendes Unternehmen für Zahnersatz und kieferorthopädische Lösungen, die Lächeln und Vertrauen zurückgeben. Sie vereint globale und internationale Marken wie Anthogyr, ClearCorrect, Medentika, Neodent, NUVO, Straumann und andere vollständig oder teilweise kontrollierte Gesellschaften und Partner, die für Spitzenleistungen, Innovation und Qualität bei Zahnersatz, in der korrektiven sowie digitalen Zahnmedizin stehen. In Zusammenarbeit mit führenden Kliniken, Instituten und Universitäten erforscht, entwickelt, produziert und liefert die Gruppe Zahnimplantate, Instrumente, CADCAM-Prothetik, kieferorthopädische Zahnschienen, Biomaterialien und digitale Lösungen für Zahnkorrektur, Zahnersatz, Zahnrestauration und zur Vermeidung von Zahnverlusten. Die Gruppe mit Hauptsitz in Basel (Schweiz) beschäftigt derzeit über 10 800 Mitarbeitende weltweit. Ihre Produkte, Lösungen und Dienstleistungen sind in mehr als 100 Ländern über ein breites Netz von Vertriebsgesellschaften und Partnern erhältlich. Straumann Holding AG, Peter Merian-Weg 12, 4002 Basel, Schweiz Telefon: +41 (0)61 965 11 11 Homepage: www.straumann-group.com Kontakte: Corporate Communication Silvia Dobry: +41 (0)61 965 15 62 Jana Erdmann: +41 (0)61 965 12 39

