FIRST SOLAR - Rally nach den Quartalszahlen?

Nachdem Trader und Anleger in der First-Solar-Aktie in 2022 verwöhnt wurden, verläuft das aktuelle Jahr deutlich schwieriger. Zunächst konnte zwar noch ein neues Hoch erreicht werden, seit Mitte Mai dominieren jedoch die Verkäufer das Geschehen. Mit diesen kam der Aktienkurs deutlich zurück. In Euro gemessen sahen sich Anleger mit einem zwischenzeitlichen Verlust von über 40 % konfrontiert.

Durchwachsene Quartalszahlen

In diesem kritischen Umfeld legte das Unternehmen gestern Zahlen für das abgelaufene Quartal vor. First Solar konnte die Erwartungen im dritten Quartal teilweise übertreffen. Analysten gingen von einem Gewinn je Aktie von 2,05 USD aus. Tatsächlich wurden es 2,50 USD je Anteilschein. Problematisch sieht es jedoch beim Umsatz aus. Dieser blieb mit 801 Mio. USD hinter den Erwartungen von 904,11 Mio. USD zurück und das deutlich.

Erste Reaktion ist positiv

Bereits im gestrigen Handel konnte die First-Solar-Aktie zulegen. Auch nach Vorlage der Quartalszahlen präsentiert sich diese positiv. Im frühen Mittwochshandel kann die Aktie auf Tradegate weiter kräftig zulegen und dabei auch in den Konsolidierungsbereich oberhalb von 135 EUR zurückkehren.

Kurzfristig präsentiert sich die Aktie mit dieser Entwicklung positiv. Die nächsten Herausforderungen warten jedoch bereits bei ca. 143,50 EUR und dann ab ca. 150 EUR. Diese beiden Widerstände müssten nachhaltig überwunden werden, um einen neuen Aufwärtstrend zu etablieren.

Fazit: Gemäß dem Motto „the trend is your friend“ muss man in der First-Solar-Aktie weiterhin nichts überstürzen. Mit Blick auf die aktuellen Erholungsgewinne steigen zwar die Chancen, letztlich aber ist der Abwärtstrend immer noch intakt. Daran würde erst ein nachhaltiger Ausbruch über ca. 151 USD etwas ändern. Ohne einen solchen könnte es in den nächsten Wochen durchaus noch einmal zu neuen Tiefs im Bereich von 120 USD und tiefer kommen.

