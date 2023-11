EQS-News: Enapter AG beginnt mit der Auslieferung des AEM Flex 120

EQS-News: Enapter AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Inbetriebnahme des Elektrolyseurs erfolgt noch 2023

Bisheriges Auftragsvolumen aus Europa, Asien und Afrika für den AEM Flex 120 beläuft sich auf rd. 7 Mio. Euro Berlin, 02. November 2023. Die Enapter AG (ISIN: DE000A255G02) hat mit der Auslieferung des AEM Flex 120 Elektrolyseurs begonnen. Das erste Gerät aus der neuen Produktreihe wurde in dieser Woche an den Ziegelproduzenten ABC-Klinkergruppe geliefert. Das Unternehmen, mit Hauptsitz in Recke, Nordrhein-Westfalen, plant den grünen Wasserstoff, der mithilfe des AEM Flex 120 hergestellt wird, in seinen Gasmix einzuspeisen, um einen Teil des Erdgases zu ersetzen, das derzeit zur Bereitstellung von Prozesswärme verwendet wird und so seine Herstellungsprozesse schrittweise zu Dekarbonisieren. Der Anteil von grünem Wasserstoff am Gasmix soll sukzessive auf 100 Prozent erhöht werden. Ziel des Unternehmens ist es, seine Produktion vollständig CO2-frei zu gestalten. Die Inbetriebnahme des AEM Flex 120 bei der ABC-Klinkergruppe wird noch 2023 erfolgen. Insgesamt liegen Enapter bereits Bestellungen für 26 weitere Geräte von Kunden und Partnern aus Asien, Europa und Afrika mit einem Gesamtauftragsvolumen von rd. 7 Mio. vor. Die Vertragsverbindlichkeiten werden mit Auslieferung der Geräte 2024 umsatzwirksam. Der Gesamtauftragsbestand von Enapter beläuft sich nunmehr auf über 27 Mio. Euro. Neben der Dekarbonisierung von Prozesswärmeanwendungen sind weitere Anwendungsgebiete für den AEM Flex 120 unter anderem Industrieprojekte und Betankungsanlagen sowie Stromspeicher zur Spitzenlastreduzierung und Energieautarkie. Zu den Kunden für den AEM Flex 120 gehören neben H2 Core Systems aus Heide auch das Unternehmen Wolong aus China, mit dem Enapter jüngst eine umfangreiche Kooperation eingegangen ist. Der AEM Flex 120 besteht aus 50 AEM-Stacks und kann pro knapp 54 kg Wasserstoff produzieren, was einer Nennleistung von 120 kW entspricht, mit einer Reinheit von 99,999 Prozent (in Verbindung mit einem optionalen Trockner) bei einem Ausgangsdruck von 35 bar. Sebastian-Justus Schmidt, CEO von Enapter: „In zahlreichen Industrien und bei mittelständischen Unternehmen steigt die Nachfrage nach praktikablen energieeffizienten Lösungen zur Ablösung von fossilen Energieträgern. Unsere Elektrolyseure sind hoch skalierbar und flexibel und lassen sich bei steigendem Bedarf unkompliziert nachrüsten. So ermöglichen wir Unternehmen wie der ABC-Klinkergruppe einen schnellen und unkomplizierten Einstieg in die Wasserstoffwirtschaft.“ Christian Käsekamp, Projektleitung ABC-Klinker: „Unsere Produktion ist energieintensiv. Wir waren schon lange auf der Suche nach einer Alternative zu fossilen Brennstoffen, um uns klimaneutraler aufzustellen und uns von den zunehmend volatilen Gaspreisen unabhängiger zu machen. Der AEM Flex 120 ermöglicht es uns, Wasserstoff schnell und kosteneffizient herzustellen und unsere Energieversorgung optimal zu nutzen. Ich bin zuversichtlich, dass wir in absehbarer Zukunft unsere Zielsetzung zur vollständigen Klimaneutralität erreichen werden.“ Über Enapter Enapter ist ein innovatives Energietechnologieunternehmen, das hocheffiziente Wasserstoffgeneratoren – sogenannte Elektrolyseure – herstellt, um fossile Brennstoffe zu ersetzen und so die Energiewende global voranzutreiben. Die patentierte und bewährte Anionenaustauschmembran-Technologie (AEM) ermöglicht die Serien- und Massenproduktion von kostengünstigen Elektrolyseuren zur Produktion von grünem Wasserstoff in jedem Maßstab und nahezu an jedem Ort der Welt. Die modularen Systeme werden bereits heute weltweit bei mehr als 340 Unternehmen in mehr als 50 Ländern, unter anderem in den Bereichen Energie, Mobilität, Industrie, Heizung und Telekommunikation eingesetzt. Die Enapter Gruppe hat ihren Hauptsitz in Deutschland und einen R&D und Produktionsstandort in Italien.



