Parmantier & Cie. Research-Update: INDUS Holding übertrifft Erwartungen – Kursziel auf € 32,45 angehoben
EQS-Media / 20.08.2025 / 10:55 CET/CEST
Frankfurt am Main
– Parmantier & Cie. Research hat sein neuestes Update zur
INDUS Holding AG (WKN: 620010 / ISIN: DE0006200108 / Bloomberg: INH:GR)
veröffentlicht. Die Analysten
Daniel Großjohann
und
Thomas Schießle
bestätigen ihre
Kaufempfehlung
und heben das Kursziel leicht auf
€ 32,45
an.
Starke Umsatzentwicklung in Q2
Die Q2-Zahlen übertrafen die Markterwartungen:
- Umsatz: € 434,2 Mio. (+1,2%)
- Adj. EBITA: € 31,2 Mio. (-26,4%)
Der Konzern-Ordereingang stieg auf
€ 901,4 Mio. (+8,9%)
, getragen vor allem vom Segment Engineering (+25%). Der Auftragsbestand zum 30.06.2025 erreichte € 665,2 Mio. (+4,5% gegenüber Jahresende 2024) bei einer Book-to-Bill-Ratio von 1,08.
Strategische Zukäufe stärken Portfolio
Im laufenden Jahr tätigte INDUS bereits fünf Ergänzungsübernahmen, darunter die US-amerikanische
METFAB Engineering Inc.
sowie
TRIGOSYS GmbH
, die das Produktportfolio der Töchter M.Braun und BETOMAX erweitern.
Ausblick 2025 bestätigt
Das Management plant weiterhin mit einem Jahresumsatz zwischen
€ 1,70 – 1,85 Mrd.
und einem adjustierten EBITA von
€ 130 – 165 Mio.
(Marge: 7,5 – 9%). Der Free Cashflow soll bei über € 90 Mio. liegen.
Langfristige Perspektive
INDUS verfolgt mit seiner Wachstumsstrategie
EMPOWERING MITTELSTAND
einen klaren Pfad für nachhaltiges Wachstum. Bis 2030 erwartet das Management einen Umsatzanstieg auf rund € 3 Mrd. und eine mehr als Verdoppelung des EPS gegenüber 2024.
