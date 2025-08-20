Parmantier & Cie. Research-Update: INDUS Holding übertrifft Erwartungen – Kursziel auf € 32,45 angehoben



Frankfurt am Main

– Parmantier & Cie. Research hat sein neuestes Update zur

INDUS Holding AG (WKN: 620010 / ISIN: DE0006200108 / Bloomberg: INH:GR)

veröffentlicht. Die Analysten

Daniel Großjohann

und

Thomas Schießle

bestätigen ihre

Kaufempfehlung

und heben das Kursziel leicht auf

€ 32,45

an.

Starke Umsatzentwicklung in Q2

Die Q2-Zahlen übertrafen die Markterwartungen:

Umsatz: € 434,2 Mio. (+1,2%)

Adj. EBITA: € 31,2 Mio. (-26,4%)

Der Konzern-Ordereingang stieg auf

€ 901,4 Mio. (+8,9%)

, getragen vor allem vom Segment Engineering (+25%). Der Auftragsbestand zum 30.06.2025 erreichte € 665,2 Mio. (+4,5% gegenüber Jahresende 2024) bei einer Book-to-Bill-Ratio von 1,08.

Strategische Zukäufe stärken Portfolio

Im laufenden Jahr tätigte INDUS bereits fünf Ergänzungsübernahmen, darunter die US-amerikanische

METFAB Engineering Inc.

sowie

TRIGOSYS GmbH

, die das Produktportfolio der Töchter M.Braun und BETOMAX erweitern.

Ausblick 2025 bestätigt

Das Management plant weiterhin mit einem Jahresumsatz zwischen

€ 1,70 – 1,85 Mrd.

und einem adjustierten EBITA von

€ 130 – 165 Mio.

(Marge: 7,5 – 9%). Der Free Cashflow soll bei über € 90 Mio. liegen.

Langfristige Perspektive

INDUS verfolgt mit seiner Wachstumsstrategie

EMPOWERING MITTELSTAND

einen klaren Pfad für nachhaltiges Wachstum. Bis 2030 erwartet das Management einen Umsatzanstieg auf rund € 3 Mrd. und eine mehr als Verdoppelung des EPS gegenüber 2024.

