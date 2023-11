EQS-News: Northern Data Group sichert sich EUR 575 Mio. Kreditfazilität

EQS-News: Northern Data AG / Schlagwort(e): Finanzierung

02.11.2023

Northern Data Group sichert sich EUR 575 Mio. Kreditfazilität

Kreditfazilität in Höhe von EUR 575 Mio. zur Förderung weiterer Investitionen in allen Geschäftsbereichen

Der Schwerpunkt liegt auf dem Ausbau des Angebots an generativen KI-Cloud-Diensten, um die enorme Nachfrage nach Rechenleistung zu decken

Northern Data Group setzt globale Strategie schnell um und nutzt Marktchancen

Frankfurt/Main – 2. November 2023 – Die Northern Data Group (Börsenkürzel: NB2, ISIN: DE000A0SMU87), ein führender Anbieter von spezialisierter High Performance Computing (HPC)-Infrastruktur, gab heute bekannt, dass sie sich eine Kreditfazilität in Höhe von EUR 575 Mio. gesichert hat. Die Finanzierung wurde von der Tether Group zur Verfügung gestellt und ist eine starke Bestätigung für die Strategie und die potenzielle Dominanz von Northern Data auf dem Markt. Die Fazilität stärkt insbesondere die Fähigkeit der Northern Data Group, in die modernste verfügbare Hardware zu investieren, die erforderlich ist, um den Zugang zur generativen KI-Technologie in Europa zu ermöglichen. Durch Taiga Cloud, Europas ersten und größten Anbieter von generativen KI-Cloud-Diensten, stellt die Northern Data Group Unternehmen und Forschungseinrichtungen mit Hilfe der neuesten NVIDIA-Hardware energieeffiziente Rechenleistung zur Verfügung. Die erfolgreiche Unterzeichnung der Kreditfazilität folgt auf den Kauf von 20 stark nachgefragten NVIDIA H100 GPU Pods durch Northern Data im Rahmen der Übernahme von Damoon und bestätigt Taigas Position als Europas größter unabhängiger Cloud Service Provider von NVIDIA-Hardware und ihren Status als Elite-Partner von NVIDIA. Taiga befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen zum Abschluss weiterer Käufe. Die neue Finanzierung wird nicht nur das Wachstum von Taiga Cloud unterstützen, sondern auch zur Erweiterung des Portfolios von Rechenzentren durch Ardent Data Centers, dem Geschäftsbereich für Rechenzentrumsinfrastruktur der Gruppe, und zur Verbesserung der bestehenden Aktivitäten der Gruppe verwendet werden. Die Northern Data Group wird außerdem ihre Mining-Aktivitäten ausbauen und die Entwicklung der Blockchain mit einer speziell entwickelten, flüssigkeitsgekühlten Mining-Technologie durch Peak Mining, dem Bitcoin-Mining-Unternehmen der Gruppe, vorantreiben. Im September hatte Peak Mining bereits einen Vertrag über USD 150 Mio. für mehr als 7 Exahash/s der neuesten Generation von WhatsMinern von MicroBT unterzeichnet, womit das Unternehmen zu den größten Bitcoin-Minern weltweit zählt. Durch diesen Kauf ist Peak Mining der erste, der die neueste Flüssigkühlungs-Mining-Technologie in dieser Größenordnung einsetzt, und baut auf der langjährigen Beziehung der Northern Data Group zu MicroBT auf.



Aroosh Thillainathan, Chief Executive Officer der Northern Data Group, kommentiert: „Da die Nachfrage nach technologischer Innovation und Beschleunigung keinerlei Anzeichen einer Verlangsamung zeigt, wird es diese Kreditfazilität der Northern Data Group ermöglichen, die Marktchancen in jedem Sektor unserer drei Marken Taiga Cloud, Ardent Data Centers und Peak Mining weiter zu nutzen. Wir sind sehr gespannt auf die weiteren Innovationen, die wir durch diese Aufstockung erreichen werden, während wir den Fortschritt in den Bereichen KI, ML und generative KI weiter vorantreiben.“ Paolo Ardoino, künftiger Chief Executive Officer, Tether Group, kommentiert: „Die Tether Group ist stolz darauf, die Northern Data Group dabei zu unterstützen, ihren Kunden Zugang zu einer flexiblen, energieeffizienten High Performance Computing-Infrastruktur zu verschaffen. Die Northern Data Group ist ein Vorreiter in diesem Bereich und hat bereits eindrucksvoll bewiesen, dass sie ihre ehrgeizige Wachstumsstrategie umsetzen kann. Tether freut sich darauf, den Abschluss weiterer beeindruckender Meilensteine mitzuerleben, während das Unternehmen die Innovation über technologische HPC-Grenzen hinweg beschleunigt.“



Über die Northern Data Group: Die Northern Data Group (ETR: NB2) ist ein Anbieter energieeffizienter High Performance-Computing (HPC)-Infrastruktur für Unternehmen und Forschungseinrichtungen und setzt dabei GPU- und ASIC-basierte Lösungen ein. Unsere dynamische Rechenleistung treibt Innovation in unseren drei Kerngeschäftsbereichen voran: Taiga Cloud, Ardent Data Centers und Peak Mining. Unsere HPC-Infrastruktur gibt uns eine Vorreiterrolle für anspruchsvolle Entwicklungen, die den Fortschritt in den Bereichen KI, ML und generative KI vorantreiben. Unsere Partnerschaften mit führenden Herstellern wie GIGABYTE, AMD und NVIDIA sind grundlegend für die Innovationskraft in Bereichen wie Biowissenschaften, Finanzdienstleistungen und Energie.



Investor Relations: Jens-Philipp Briemle

Head of Investor Relations

An der Welle 3

60322 Frankfurt am Main

E-Mail: jens-philipp.briemle@northerndata.de

Telefon: +49 171 557 6989

