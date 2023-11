MORPHOSYS - Die Daten kommen Anfang Dezember!

MorphoSys AG - WKN: 663200 - ISIN: DE0006632003 - Kurs: 31,480 € (XETRA)

Wie Morphosys heute mitgeteilt hat, werden detaillierte Phase-III-Daten aus der MANIFEST-2-Studie des Myelofibrosemedikaments Pelabresib im Rahmen eines mündlichen Vortrags auf dem 65. jährlichen Treffen der American Society of Hematology (ASH) in San Diego am 10. Dezember vorgestellt. Das Treffen findet vom 9. bis 12. Dezember in San Diego statt. Erste Ergebnisse sollen bereits in den kommenden Wochen im Vorfeld veröffentlicht werden.

Dr. Tim Demuth, Chief Officer R&D, kommentiert: "Pelabresib bietet die Möglichkeit, den Behandlungsstandard für Patienten mit Myelofibrose zu verbessern, denn sie benötigen dringend wirksamere und besser verträgliche Behandlungsmöglichkeiten. Wir werden in den kommenden Wochen die ersten Ergebnisse unserer MANIFEST-2-Zulassungsstudie vorstellen und freuen uns darauf, kurz darauf auf der ASH-Jahrestagung 2023 detaillierte Ergebnisse zu präsentieren. Wir blicken mit Spannung auf das Potenzial von Pelabresib und sind dankbar für die Anstrengungen aller Beteiligten, die zu dieser Forschungsarbeit beigetragen haben – Prüfärzte, Mitarbeiter der klinischen Studienzentren, unsere Mitarbeiter und insbesondere alle Patienten und pflegenden Angehörigen."

In der MANIFEST-2-Studie mit 431 Patienten wurde Pelabresib in Kombination mit Ruxolitinib gegen Placebo plus Ruxolitinib getestet. Der primäre Endpunkt der Studie ist der Anteil der Patienten, die nach 24 Wochen eine Verringerung des Milzvolumens um mindestens 35 % gegenüber dem Ausgangswert erreichen (SVR35). Ein wichtiger sekundärer Endpunkt ist der Anteil der Patienten, die nach 24 Wochen eine Verringerung des Total Symptom Score (TSS50) um 50 % oder mehr gegenüber dem Ausgangswert erreichen, gemessen mit dem Myelofibrosis Symptom Assessment Form v4.0.

HDAX-Gewinner 2023

Die Morphosys-Aktie ist mit einem Jahresplus von bis dato fast 140 % der mit weitem Abstand beste Titel im HDAX. Auch zuletzt performte der Biotech-Titel gegen den Markttrend stark. Wissen da einige große Adressen eventuell schon mehr? Schlussendlich werden es die Daten entscheiden, wohin die Reise der Aktie auch in den kommenden Jahren gehen wird.

stock3 hatte geplant, an dieser Stelle ein Konstrukt aus zwei Optionsscheinen vorzustellen, um einen Eventtrade abbilden zu können. Allerdings sind die Derivate von den Emittenten dermaßen schlecht bepreist, dass es sich für Trader kaum lohnt. Bleibt nur eine Spekulation auf eine Richtung, beispielsweise direkt in der Aktie oder mit Turbos. Trader, die direkten Zugriff auf Optionen haben, könnten eventuell eine Vola-Strategie abbilden. Aber auch da ist zu vermuten, dass diverse Optionen bereits unattraktiv bepreist sind.

Fazit: Nach zahlreichen Rückschlägen richtet sich der Blick bei Morphosys auf das Projekt Pelabresib, dessen Phase-III-Daten in wenigen Wochen vorliegen werden. Wird die Studie ein Erfolg und erfolgt die Marktzulassung des Produkts, kann die Aktie sich vervielfachen. Scheitert Pelabresib, würde sich der riskante Schritt der Übernahme von Constellation Pharmaceuticals als waghalsiger Fehltritt erweisen. Dass ein einst so breit diversifiziertes Biotech-Unternehmen in eine derartige "Hopp-oder-Top"-Situation gerät, hätten vor drei Jahren wohl die wenigsten erwartet.

Morphosys-Aktie (Wochenchart)

(© stock3 2023 - Autor: Bastian Galuschka, Chefredakteur)