NEL - Aktie dreht nach oben! Chance auf Trendwende?

NEL ASA - WKN: A0B733 - ISIN: NO0010081235 - Kurs: 0,673 € (L&S)

Die Kernaussage meiner letzte NEL-Analyse lautete: "Eine gestaffelte Einstiegsstrategie könnte hier einen Kompromiss darstellen, Teilpositionierungen könnten hier bei 0,67 - 0,70 EUR sowie dann am unteren Abwärtsziel bei 0,63 - 0,64 EUR und am bärischen Bonusziel bei 0,55 - 0,57 EUR interessant werden. Eine Erholung bis 0,76 und 0,81 EUR könnte in Kürze folgen." Das bisherige Jahrestief wurde bei 0,561 EUR markiert. Hätte man nach dieser Vorgehensweise gehandelt, wäre man jetzt mit einer vollen Position dabei, die leicht im Plus steht.

Eine Chance, mehr nicht...

Nach dem Erreichen des Bonusziels bei 0,55 - 0,57 EUR bestehen für die NEL-Aktie gute Chancen auf eine technische Erholung. Bei 0,77 - 0,81 und 0,94 - 0,98 EUR lägen potenzielle Erholungsziele. Dort dürfte sich dann auch die weitere, mittelfristige Marschrichtung entscheiden.

Ein erneutes Abtauchen unter 0,60 EUR auf Tagesschlusskursbasis wäre kritisch zu werten, ein weiterer Test von 0,55 - 0,57 EUR könnte dann erfolgen. Unterhalb von 0,53 EUR droht eine Fortsetzung des Abwärtstrends in Richtung 0,43 - 0,44 EUR.

Fazit: Wir sehen einen guten Trendwendeansatz im Chart. Er bedeutet eine Chance auf eine Erholung, mehr aber auch nicht. Ob daraus eine größere Trendwende wird, ist offen. Wasserstoff-Aktien zählen in diesem Jahr zu den ganz schwachen Papieren am Markt, auf eine Ende dieser Underperformance zu Wetten birgt erhöhte Risiken. Über Gewinne sollte man sich hier freuen und diese absichern, weitere Kurseinbrüche sollten niemanden verwundern.

NEL ASA Aktie

Auch interessant:

DEUTSCHE LUFTHANSA – Aktie hebt ab!

(© stock3 2023 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)