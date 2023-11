Shell kauft weiter eigene Aktien zurück und schüttet Dividende aus

Der Öl- und Gaskonzern Shell (ISIN: GB00BP6MXD84) gibt eine Dividende in Höhe von 0,331 US-Dollar für das dritte Quartal bekannt. Die Zahlung erfolgt am 20. Dezember 2023. Ex-Dividenden Tag ist der 16. November 2023. Im Juli 2023 erfolgte eine Anhebung der Dividende um 15 Prozent.

Europas größter Ölkonzern schüttet auf das Jahr hochgerechnet aktuell 1,324 US-Dollar (ca. 1,249 Euro) an die Aktionäre aus. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Börsenkurs von 31,40 Euro bei 3,98 Prozent. Shell will in den nächsten drei Monaten eigene Aktien im Volumen von 3,5 Mrd. US-Dollar zurückkaufen, wie am Donnerstag weiter berichtet wurde. Damit betragen die Aktienrückkäufe für das zweite Halbjahr 2023 6,5 Mrd. US-Dollar.

Shell meldete am 2. November 2023 einen Gewinn von 7,04 Mrd. US-Dollar für das dritte Quartal 2023 nach einem Gewinn von 6,74 Mrd. US-Dollar im Jahr zuvor. Der Gewinn auf bereinigter Basis lag bei 6,22 Mrd. US-Dollar nach einem Gewinn auf bereinigter Basis von 9,45 Mrd. US-Dollar im Vorjahr. Der Umsatz betrug im dritten Quartal 78,01 Mrd. US-Dollar nach 98,76 Mrd. US-Dollar im Vorjahr.

Redaktion MyDividends.de