IRW-News: Nova Mentis Life Science Corp.: Nova Mentis begrüßt Entscheidung der Regierung zur Einrichtung einer Beratergruppe für seltene Krankheiten

Vancouver, British Columbia - 3. November 2023 / IRW-Press / Nova Mentis Life Science Corp. (CSE: NOVA) (FWB: HN3Q) (OTCQB: NMLSF) (NOVA oder das Unternehmen), ein Biotechnologieunternehmen und weltweit führender Anbieter von erstklassigen Psilocybin-basierten Therapeutika und ergänzenden Diagnostika für neuroinflammatorische Erkrankungen, freut sich, dass die kanadische Regierung im Rahmen ihrer nationalen Strategie, die auf die Förderung des Informationsaustausches sowie die Verbesserung des Zugangs zu wirksamen Arzneimitteln für seltene Krankheiten im ganzen Land und ihrer Erschwinglichkeit abzielt, eine neue Implementation Advisory Group (IAG, in etwa: auf Umsetzung fokussierte Beratergruppe) mit dem Schwerpunkt Arzneimittel für seltene Krankheiten eingerichtet hat.

Im Rahmen ihrer Gesamtinvestition wird die kanadische Regierung den Provinzen und Territorien über bilaterale Abkommen bis zu 1,4 Milliarden $ zur Verfügung stellen. Diese Finanzmittel werden den Provinzen und Territorien helfen, den Zugang zu neuen Arzneimitteln zu verbessern und einen besseren Zugang zu bestehenden Medikamenten, Frühdiagnose und Screening für seltene Krankheiten zu fördern.

NOVA widmet seine Forschungs- und Entwicklungsarbeit der Verbesserung der Lebensqualität und der gesundheitlichen Ergebnisse von Menschen mit Fragilem X-Syndrom (FXS) im öffentlichen Gesundheitswesen. FXS ist eine seltene Krankheit und die führende genetische Ursache von Autismus-Spektrum-Störungen (ASD). Wir begrüßen es, dass die kanadische Regierung den Familien, die mit seltenen Krankheiten zu kämpfen haben, Priorität einräumt und versucht, dem wachsenden Bedarf an wirksamen therapeutischen Lösungen nachzukommen, so CEO Will Rascan.

NOVA führt als erstes Unternehmen der Welt eine Studie am Menschen durch, um die Auswirkungen von Psilocybin auf die kognitiven und verhaltensbezogenen Symptome von FXS zu untersuchen. Für die klinische Studie werden derzeit Teilnehmer rekrutiert, um eine wiederholte, orale Psilocybintherapie in Mikrodosen bei Erwachsenen mit der Diagnose FXS zu bewerten. Das Unternehmen beabsichtigt, die Verhaltenstests mit modernsten diagnostischen und therapeutischen Biomarker-Technologien und maschinellem Lernen/künstlicher Intelligenz (KI) zu validieren.

NOVA ist das erste Biotech-Unternehmen weltweit, das sowohl in den USA als auch in der Europäischen Union die Einstufung als Orphan-Arzneimittel für die Verwendung von Psilocybin in der Behandlung von FXS erhalten hat. Orphan-Arzneimittel sind Medikamente, die speziell für die Behandlung seltener Krankheiten entwickelt werden.

Über Nova Mentis Life Science Corp.

Nova Mentis Life Science Corp. ist ein kanadisches Biotechnologieunternehmen und Weltmarktführer auf dem Gebiet der Entwicklung von Diagnostika und Therapeutika auf Psilocybinbasis für die Behandlung von neuroinflammatorischen Erkrankungen. NOVA ist das erste Biotech-Unternehmen, das sowohl in den USA als auch in der Europäischen Union die Einstufung als Orphan-Arzneimittel für die Verwendung von Psilocybin in der Behandlung von Fragile-X-Syndrom (FXS) erhalten hat.

NOVAs Ziel ist die Diagnose und Behandlung stark beeinträchtigender chronischer Erkrankungen mit ungedecktem medizinischem Bedarf, wie etwa Autismus-Spektrum-Störungen (ASD) und FXS.

Weitere Informationen über das Unternehmen erhalten Sie unter https://www.novamentis.ca oder per E-Mail: info@novamentis.ca.

Für das Board

Will Rascan, President & CEO

Nova Mentis Life Science Corp.

Tel: 778-819-0244

Tel: 1-833-542-5323 (gebührenfrei)

Twitter: @novamentislsc

Instagram: @novamentislsc

Facebook: @novamentislsc

