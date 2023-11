MERCEDES BENZ – Wurde das fallende Messer aufgefangen?

Mercedes-Benz AG - WKN: 710000 - ISIN: DE0007100000 - Kurs: 58,290 € (XETRA)

Die Frage, ob die Mercedes-Benz-Aktie bullisch bzw. bärisch unterwegs ist, ist zum aktuellen Zeitpunkt eine Frage der Perspektive. Ohne Zweifel dominieren seit Sommer die Verkäufer das Geschehen. Ein Abwärtstrend wurde etabliert, der auch mit den jüngsten Erholungsgewinnen immer noch intakt ist.

Es gibt Hoffnung!

Auf der anderen Seite aber erreichte dieser Abwärtstrend einen Preisbereich, in dem die Bullen mittel- und langfristig durchaus zurückkehren können. So war beispielsweise der Preisbereich von 55 bis ca. 50 EUR im letzten Jahr die Ausgangsbasis für eine Erholung. Interessanterweise sogar zur gleichen Zeit wie aktuell. Parallel dazu konnte mit dem aktuellen Tief das rechnerische Kursziel aus dem Doppelhoch im Bereich von knapp 55 EUR abgearbeitet werden.

Genug Gründe, für einen optimistischen Blick nach vorne?

Angesichts dieser Tatsachen darf man bezüglich der Mercedes-Benz-Aktie mittelfristig durchaus optimistischer nach vorne schauen. Kurzfristig ist jedoch ein neues Tief immer noch nicht ausgeschlossen. Die aktuelle Erholung trifft jetzt auf die ersten Herausforderungen. Dazu zählt auch das Abwärtsgap vom 26. Oktober. Nach den Quartalszahlen hatte sich hier der Ausverkauf beschleunigt. Sollten die Verkäufer in dieser Widerstandszone zurückkehren, könnte ein Test des Jahrestiefs und der großen Supportzone bis hin zu ca. 50 EUR anstehen.

Fazit: Das Fazit meiner letzten Analyse nimmt Form an. Der Abwärtstrend in der Mercedes-Benz-Aktie ist zwar noch intakt, mit der Nähe zur großen Unterstützung sind zunehmende Erholungen jedoch einzuplanen. In den nächsten Tagen ist in diesem Zusammenhang das Kursgeschehen engmaschig zu verfolgen, da um ca. 59 EUR eine weitere, wenn auch nur kurzfristige Entscheidung ansteht.

Mercedes-Benz Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)