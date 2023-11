ZALANDO - Aktie unter Volldampf

Zalando SE - WKN: ZAL111 - ISIN: DE000ZAL1111 - Kurs: 22,530 € (XETRA)

Über mangelnde Volatilität können sich Trader und Anleger in der Zalando-Aktie definitiv nicht beschweren. Die in dieser Woche vorgelegten Quartalszahlen sorgten gestern für eine Achterbahnfahrt. Nach einem Hoch bei 23,20 EUR fiel der Kurs bis auf 20,18 EUR zurück, um dann knapp oberhalb dessen den Tag zu beenden.

Die bärische Tagesgäste von gestern wird heute direkt gekontert. Zum Zeitpunkt dieser Zeilen liegt die Zalando-Aktie fast 8 % im Plus. Damit gibt es gerade zwei spannende Entwicklungen, auf die Trader ein Auge haben dürften. Zum einen wurde der Unterstützungsbereich knapp oberhalb von 20 EUR erfolgreich verteidigt. Parallel dazu steuert man jetzt auf den zentralen Widerstandsbereich bei 23,30 EUR zu.

Zalando-Aktie doch mit Bodenbildung?

Mit den heutigen Kursgewinnen wird natürlich die Hoffnung genährt, dass die Aktie endlich einen Turnaround hinlegen könnte. Dafür aber müsste der Widerstandsbereich bei 23,30 EUR nachhaltig werden. Sollte dies tatsächlich gelingen, lassen sich rechnerische Ziele bei 25,50-27,50 EUR ausmachen.

Um diese Ziele zu aktivieren, muss der Kurs jedoch erst einmal über 23,30 EUR ausbrechen. Solange dies nicht geschieht, besteht in diesem Preisbereich das Risiko kurzfristig neue nachgebender Notierungen. Unterstützend wirken jetzt jedoch der Preisbereich bei ca. 21,70 EUR und dann natürlich am bisherigen Jahrestief.

Fazit: Die Chancen in der Zalando-Aktie nehmen zu. Trotzdem sollte man sich von den heutigen Kursgewinnen nicht treiben lassen. In der Aktie steht eine neue Entscheidung an. Diese könnte bereits in der nächsten Woche erfolgen.

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)