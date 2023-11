Allianz: Erwartetes KGV 2025 aktuell knapp über 8

Eine Rückkehr von Null- und Negativzinsen erwartet DZ Bank Analyst Timo Dums auch langfristig nicht. Die Perspektive einer längeren Periode mit hohen Leitzinsen verfestige sich also. Versicherer gehören wie Banken zu den Nutznießern höherer Zinsen. Die Zinspause der US-Notenbank und die Möglichkeit, dass die Leitzinsen schon 2024 wieder sinken könnten, belasten tendenziell. Dennoch zeichnet sich die Allianz durch ein robustes Geschäftsmodell und ein kontinuierliches Wachstum aus. Die Allianz erfüllt unabhängig von der Wirtschaftslage ihre Prognosen. Das belegen auch kontinuierlich steigende Dividenden. Die Aktie gehört mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) 2025 von aktuell 8,28 zu den günstigeren Papieren im Dax.

Zum Chart

Der lange Abwärtstrend der Allianz begann im Wesentlichen mit Februar 2022. Hier wirkte sich vor allem der russische Einmarsch in die Ukraine als Trigger aus. Die Kurserholung ab dem Tief bei 156,22 Euro am 28. September 2022 erfolgte rasant, wodurch der Allianz-Kurs schon ab 14. November eine Seitwärtsrange am Niveau von 198,60 Euro ausbildete. Der weitere Kursanstieg aufgrund der verbesserten Ertragslage durch höher Zinsen stoppte auch bei der Allianz aufgrund der Turbulenzen rund um die Silicon-Valley-Bank. Die Marktteilnehmer gingen davon aus, dass auch der Kapitalstock der Allianz vom Sinken der Anleihekurse betroffen sein könnte. Vergleichbar mit den Aktienkursen der Banken formte sich ab 23. Januar 2023 eine Seitwärtsrange aus, die erst am 12. September 2023 nach oben hin durchbrochen worden ist. Mittlerweile ist der Kurs wieder in die Seitwärtsrange zurückgekommen, nachdem das All Time High im Bereich von 234,55 Euro markiert wurde. Dieser Bereich wurde schon einmal am 9. Februar 2022 getestet, wobei der Kurs vom Einmarsch der Russen in die Ukraine in Mitleidenschaft gezogen wurde. Sollte das Zinsniveau zurückgehen, wertet der Anleihen-Bestand der Allianz auf.