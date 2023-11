SolarEdge-Aktie: Große Probleme, aber auch große Chancen?

Seit Jahresbeginn hat die SolarEdge-Aktie (WKN: A14QVM) mehr als 70 % an Wert verloren. Die aktuelle Situation hinsichtlich der letzten Quartalszahlen wirft Fragen auf, könnte aber auch eine einmalige Chance für Investoren darstellen.

Das Unternehmen, das als wichtiger Akteur auf dem Markt für Wechselrichter gilt, steht derzeit vor großen Herausforderungen. Die Umsätze brechen weg, die Margen erodieren. Doch könnten sich hinter den aktuellen Problemen auch langfristig große Chancen verbergen? Eine Analyse.

Die aktuellen Probleme: Marktschwäche und Unsicherheiten

SolarEdge hat in letzter Zeit mit einer Verlangsamung des Wachstums auf dem Solarmarkt zu kämpfen, verursacht durch überschüssige Lagerbestände und eine nachlassende Nachfrage in Schlüsselmärkten. In den Vereinigten Staaten wirken sich zusätzlich höhere Zinssätze und eine Reform des Messsystems in Kalifornien, dem größten Solarmarkt des Landes, negativ auf die Nachfrage nach Solarenergieprodukten aus.

Diese Faktoren führten zu einem enttäuschenden Quartalsergebnis, begleitet von einer reduzierten Umsatzprognose. Konkret sank der Umsatz im dritten Quartal 2023 um 13,3 % auf 725 Mio. US-Dollar. Im Vergleich zum Vorquartal betrug der Rückgang sogar 26,8 %. In den Vorquartalen konnten hier jeweils deutliche Zuwächse verzeichnet werden.

Enttäuschend ist zudem die Prognose für das Folgequartal Q4/2023. Hier rechnet das Management nur noch mit einem Umsatz im Bereich von 300 bis 350 Mio. US-Dollar. Zum Vergleich: Im vierten Quartal des Vorjahres lag der Umsatz noch bei knapp 900 Mio. US-Dollar.

Gleichzeitig wird sich die Rentabilitätssituation nochmals deutlich verschlechtern. Es wird eine Bruttomarge zwischen 5 und 8 % erwartet. Im Vorjahresquartal lag sie noch bei 29,3 %.

Die fatalen Auswirkungen auf das Ergebnis zeigten sich bereits im dritten Quartal 2023. Dort wurde auf operativer Ebene ein Verlust ausgewiesen. Auch auf Ebene des Nettoergebnisses wurde mit minus 61,2 Mio. US-Dollar eine tiefrote Zahl präsentiert.

Langfristiges Potenzial für SolarEdge

Trotz der aktuellen Unsicherheiten könnten sich für SolarEdge große Chancen ergeben, wenn das Unternehmen geschickt auf die neuen Herausforderungen reagiert. Als langfristiger Akteur in den Bereichen Erneuerbare Energien und Elektromobilität ist SolarEdge meiner Meinung nach weiterhin gut positioniert, um von globalen Trends zu profitieren. Dabei hat das in Israel ansässige Unternehmen bereits in der Vergangenheit bewiesen, dass es innovativ ist und neue Technologien entwickelt, wie zum Beispiel die Kombination von Leistungsoptimierern und Zentralwechselrichtern.

Allerdings zeigt sich hier wieder einmal, dass Titel aus dem Bereich der erneuerbaren Energien sehr volatil sein können. Noch verkaufen sich ihre Produkte vor allem aufgrund von Subventionen. Fallen diese weg oder wird über Änderungen diskutiert, kann dies die Nachfrage stark beeinflussen.

Fazit: Die Wahl zwischen Risiken und Chancen

Die SolarEdge-Aktie steht vor großen Herausforderungen, aber diese Unsicherheit könnte auch Chancen beherbergen. Es stellt sich somit die Frage der Abwägung, ob die aktuellen Probleme mur vorübergehender Natur sind oder auf strukturelle Schwierigkeiten hindeuten.

Denn: Wenn es SolarEdge gelingt, die derzeitigen Hindernisse zu überwinden und seine langfristige Vision weiter umzusetzen, könnten sich die aktuellen Turbulenzen für mutige Anleger als Einstiegschance erweisen. Das KGV auf Basis aktuellen Zahlen liegt bei weniger als 15!

Die Entscheidung zwischen Risiken und Chancen erfordert jedoch eine genaue Beobachtung der Entwicklungen in der Branche und des Unternehmens selbst. Hier gibt es im Moment noch keine positiven Signale zu vernehmen. Angesichts der Tatsache, dass auch der Aktienkurs derzeit noch keinen Boden gefunden hat, ist Abwarten wohl die beste Option.

Der Artikel SolarEdge-Aktie: Große Probleme, aber auch große Chancen? ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen

Hohe Inflation, drohende Rezession, wackelnde Banken: Die Liste der Bedrohungen für den Aktienmarkt ist lang. In unsicheren Zeiten wie diesen ist es besonders wichtig, Aktien finanziell gesunder Unternehmen zu halten.

Das nötige Grundwissen und das passende Handwerkszeug erhältst du in unserem exklusiven und kostenlosen Sonderbericht „15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen”.

Klicke hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Frank Seehawer Aktien von SolarEdge. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

Aktienwelt360 2023