AKTIE IM FOKUS: K+S rutschen nach Verkaufsempfehlung auf Tief seit Juni

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Abwärtstrend der vergangenen drei Monate hat sich am Montag bei K+S verschärft. Eine Verkaufsempfehlung der UBS wegen einer kritischen Haltung zur Ergebnisdynamik trübte die Anlegerstimmung weiter ein. Mit einem Abschlag von 5,3 Prozent auf 14,94 Euro gehörten die Aktien des Düngemittelkonzerns zu den zwei größten Verlierern im MDax . Im Verlauf erreichten sie mit 14,57 Euro ihr niedrigstes Niveau seit fast fünf Monaten.

UBS-Analystin Priyanka Patel vermisst laut ihrer Studie sowohl kurz- als auch längerfristig den rechten Ergebnisschwung. Der Konzern sei hohen Kosten ausgesetzt, könne aber vorerst wohl nicht auf steigende Düngerpreise bauen. Für größeres Preis-Erholungspotenzial sei die Lage in der Landwirtschaft 2024 nicht unterstützend genug, so die Expertin. Auch längerfristig erwähnte sie in Europa Profitabilitätsrisiken. Außerdem sieht sie einen Kritikpunkt im Free Cashflow, der nur begrenzt Unterstützung biete./tih/jha/