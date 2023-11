NVIDIA – Aktie startet durch! Topformation abgewendet!?

NVIDIA Corp. - WKN: 918422 - ISIN: US67066G1040 - Kurs: 455,480 $ (Nasdaq)

In der Nvidia-Aktie musste ich zuletzt eine ganze Reihe grauer Pfeile ins Chartbild einzeichnen, da die Strukturen in der Aktie einige Interpretationsmöglichkeiten zuließen. Von einer möglichen Topbildung bis hin zum Start eines neuen Aufwärtstrends war leider alles dabei. Hat sich die Lage jetzt verändert?

Topformation abgewendet!

Die Antwort lautet ja. Dank der Kursgewinne in den vergangenen Tagen konnte sich das Chartbild in der Nvidia -Aktie wieder verbessern. Damit konnte zumindest die drohende Topformation vorerst abgewendet werden. Viel wahrscheinlicher ist jetzt die Ausbildung einer bullischen Flaggenformation.

Diese Formation ist mittelfristig zwar bullisch, kurzfristig aber lässt sie immer noch zwei Szenarien zu. In der Variante eins können sich die Käufer im Bereich von ca. 460 USD nicht durchsetzen und es kommt noch einmal zu kurzfristigen Verkäufen. Dabei könnte der Kurs sogar auf ein neues Herbsttief zurückfallen.

Die Alternative dürfte Anlegern besser gefallen. Im Rahmen dieser ist in der letzten Woche der Startschuss für eine Jahresendrally gefallen. Die Tatsache, dass die Aktie zuletzt auch über den Widerstandsbereich bei knapp 437 USD ausbrechen konnte, unterstützt dieses Szenario. Gleichzeitig ist dieser Preisbereich eine erste kurzfristige Supportzone. Letztlich aber müsste auch die Flaggenbegrenzung und der große Widerstandsbereich um 480 USD überwunden werden, um neue Hochs jenseits von 510 USD anzusteuern. Das rein rechnerische Kursziele der Flaggenformation liegt derzeit im Bereich von knapp 550 USD.

Fazit: Gerade mittelfristig hat sich das Chartbild in der Nvidia -Aktie in den vergangenen Tagen spürbar verbessert. In den kommenden Tagen wird es jedoch noch einmal spannend. Die Chancen auf ein Ende der Konsolidierung sind nicht schlecht, jetzt müssen die Käufer diese nur nutzen.

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)