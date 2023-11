DAIMLER TRUCK - Quartalszahlen kaufen?

Daimler Truck Holding - WKN: DTR0CK - ISIN: DE000DTR0CK8 - Kurs: 29,650 € (XETRA)

Spätestens im Oktober wurde es für Aktionäre in der Daimler-Truck-Aktie ungemütlich. Die Kurse kamen unter Druck und in der Spitze summierten sich die Verluste auf ca. 15 %. Mit Blick auf die heute anstehenden Quartalszahlen schienen Anleger dementsprechend skeptisch gewesen zu sein, aber noch nicht skeptisch genug, wie es scheint. Nach Vorlage der Zahlen rutscht der Aktienkurs im frühen Dienstagshandel weiter ab.

Daimler Truck unter den Erwartungen

Im dritten Quartal erzielte Daimler Truck einen Umsatz von 13,9 Mrd. EUR. Analysten gingen von 14,1 Mrd. EUR aus und erwarteten damit eine noch deutlichere Steigerung gegenüber dem Vorjahr. Hier setzte das Unternehmen 13,5 Mrd. EUR.

Ähnlich sieht es auch beim Ebit aus. Mit 1,34 Mrd. EUR konnte man zwar den Vorjahreswert von 1,27 Mrd. EUR übertreffen, blieb aber ebenfalls hinter der Prognose von 1,41 Mrd. EUR zurück.

Ein leicht anderes Bild zeichnet sich beim Konzernergebnis. Im Gegensatz zum Vorjahr verdiente man jetzt nur 957 Mio. EUR, 33 Mio. EUR weniger als 2022.

Alles in allem fielen die Zahlen für das abgelaufene Quartal durchwachsen aus. Den Ausblick für 2023 konnte man jedoch bestätigen. Einen genauen Blick auf die Zahlen und die fundamentalen Rahmendaten bzw. Auswirkungen wird heute im Laufe des Tages mein Kollege Reinhard Hock werfen. Im Folgenden wird vor allen Dingen das Chartbild unter die Lupe genommen.

Trend zeigt nach unten!

Mit den heutigen Kursverlusten infolge der vorgelegten Quartalszahlen setzt sich der Abwärtstrend in der Daimler-Truck-Aktie weiter fort. Diese erreicht jedoch zunehmend einen Bereich, in dem sich der Kurs wieder stabilisieren könnte. Immerhin konnte die letzte größere Kaufwelle vom Sommer auch im Preisbereich um 28,50 EUR gestartet werden. Damals stiegen die Kurse bis auf über 34 EUR an, bevor sich die Bären wieder einschalten.

Fazit: Aus charttechnischer Sicht dominieren zwar die Verkäufer das Kursgeschehen, trotzdem erscheint es derzeit wenig sinnvoll, die Aktie noch panikartig zu verkaufen. Zu groß ist die Chance einer kurzfristigen Stabilisierung. Eventuell gelingen in den kommenden Wochen ja sogar eine neuerliche Bodenbildung und ein anschließender Aufwärtstrend. In diesem Fall könnten die Kurse auf 31-32 EUR durchstarten.

