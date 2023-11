EQS-News: Hotelbetreiber Atomis setzt Expansionskurs fort und übernimmt in bester Lage am Münchener Flughafen das nächste Haus - Zweite Zusammenarbeit mit dem Hospitality-Unternehmen Accor

Emittent / Herausgeber: Atomis GmbH / Schlagwort(e): Expansion/Vertrag

Hotelbetreiber Atomis setzt Expansionskurs fort und übernimmt in bester Lage am Münchener Flughafen das nächste Haus - Zweite Zusammenarbeit mit dem Hospitality-Unternehmen Accor



07.11.2023

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Köln, 07.11.2023 – Mit dem Hotel Munich Airport by Mercure direkt am Münchener Flughafen nimmt Betreiber Atomis ein weiteres Haus in sein Portfolio auf. Die Gäste des 168 Zimmer-Hauses in der Freisinger Straße 80 in Oberding können die Terminals für Abflüge und Ankünfte innerhalb weniger Minuten erreichen. „Ein Hotel mit solch hervorragender Standort-Qualität an einem internationalen Flughafen ist eine ideale Ergänzung und Aufwertung unserer Übernachtungsangebote für Reisende“, freut sich Alexander Eisner, Geschäftsführer von Atomis. Auch nutzen viele Unternehmen das Mercure wegen der verkehrsgünstigen Lage für Tagungen, Seminare und Meetings.

Die internationale Hotelmarke Mercure gehört zur Accor Group, mit der Atomis seit etwa zwei Jahren bereits erfolgreich das ibis Hotel Nürnberg Altstadt betreibt. „Die Ausdehnung der Zusammenarbeit mit einem solchen Hotel-Riesen auf ein weiteres Haus ist für uns eine Anerkennung der bisherigen Arbeit und zugleich eine besondere Herausforderung“, so Alexander Eisner.

Als Atomis jetzt die Möglichkeit bekam, den Betrieb des bis September dieses Jahres unter dem Namen Grand Excelsior Hotel laufenden Flughafen-Hotels zu übernehmen, suchten Eisner und sein Team den passenden Marken-Partner für diesen exzellenten Standort am Airport München. „Hier passt ein Vier-Sterne-Haus eindeutig am besten“, so Eisner: „Nach der intensiven Prüfung verschiedener Optionen stand für uns Accor und die Marke Mercure als bestmöglicher Partner fest.“ Ein entscheidender Grund war die bereits bewährte Zusammenarbeit.

„Flughafen-Hotels in solch exzellenter Lage passen für eine international agierende Marke wie Mercure ideal und sind wichtiger Bestandteil des Portfolios“, erläutert Benedikt Heydweiller, Vice President Franchise Operations DACH bei Accor: „Internationale Gäste, welche die Mercure-Qualität bereits an anderen Standorten schätzen gelernt haben, vertrauen auch bei Reisen in neue Destinationen auf unsere bewährten Markenstandards. Um die hohen Erwartungen der Reisenden zu erfüllen, ist daher auch die erfolgreiche und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Franchisepartnern entscheidend. Daher freuen wir uns sehr, nun ein weiteres Mal mit Atomis zu kooperieren.“

Das Mercure-Hotel bedeutet laut Atomis-Geschäftsführer Eisner für sein Unternehmen daher eine besondere Verpflichtung, den bisherigen Erfolg zu bestätigen. „Um direkt die hohen Qualitätsanforderungen und eine reibungslose Betriebsübernahme zu gewährleisten, haben wir die bisherige Hotel-Mannschaft noch einmal erweitert. So sind die Voraussetzungen für eine hohe Aufenthaltsqualität und angenehme Atmosphäre für Reisende geschaffen.“ Damit das auch langfristig so bleibt und um den Mercure-Standard weiterhin zu erfüllen, werden Immobilie und Zimmer in den kommenden Jahren modernisiert.

Mit den 168 Zimmern ist das Hotel Munich Airport by Mercure das bisher größte Haus im Betreiber-Portfolio von Atomis. Zu diesem gehört neben dem ibis Hotel Nürnberg Altstadt mit 61 Zimmern ein weiteres Haus in der Nürnberger City, das art & business hotel mit 49 Zimmern. Das Atomis Hotel Dachau Munich bietet 120 Einheiten. „Dass wir somit bisher ausschließlich in Bayern vertreten sind, wird nicht mehr lange so bleiben“, kündigt Eisner an: „Wir werden nun ebenfalls in anderen Bundesländern expandieren und sind bundesweit mit Hotelketten und Immobilieneigentümern in Gesprächen. Atomis steigt bei Bedarf auch in bestehende Betreiber-Verträge ein, falls diese wegen der veränderten Rahmenbedingungen nicht mehr erfüllt werden können.“



Über Atomis Hotels:

Die Atomis GmbH ist ein markenunabhängiger Hotel-Betreiber, mit aktuell drei Häusern in Nürnberg (zwei Standorte) und Dachau. Die verkehrsgünstig gelegenen Standorte bieten gute Anbindungsmöglichkeiten an die Bahn sowie die internationalen Flughäfen München und Nürnberg. Die Hotels zeichnen sich durch hohe Servicestandards und gemütliche Zimmer zu günstigen Preisen aus und bieten kostenloses WLAN und teilweise Einrichtungen für geschäftliche Tagungen. Weitere Informationen unter: https://atomis.de/



