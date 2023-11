TELEFONICA DEUTSCHLAND - Kursexplosion nach den Quartalszahlen!

Telefónica Dtl. Hldg. AG - WKN: A1J5RX - ISIN: DE000A1J5RX9 - Kurs: 2,351 € (XETRA)

Ich bin überrascht! Tatsächlich scheint es auch bei uns Aktien zu geben, die nach Vorlage von Quartalszahlen explodieren können. Die Anteilsscheine von Telefónica Deutschland zeigen dies heute eindrucksvoll. Zum Zeitpunkt dieser Zeilen liegt der Kurs fast 38 % über dem Schlusskurs von gestern. Aber Moment mal. Sind es wirklich die Quartalszahlen, die für diesen Kurssprung sorgen? Schauen wir uns die Zahlen zunächst genauer an.

So gut sind die Zahlen doch nicht, oder?

Telefónica Deutschland erzielte im dritten Quartal einen Umsatz von 2,13 Mrd. EUR. Das ist etwas weniger, als Analysten erwartet hatten. Diese gingen von 2,14 Mrd. EUR aus. Ähnlich sah es auch bei den weiteren Kennzahlen aus. Sowohl beim Ebitda als auch beim Serviceumsatz traf man die Erwartungen punktgenau. Schwierigkeiten hatte man hingegen beim Nettogewinn. Dieser fiel mit 41 Mio. EUR deutlich geringer als erwartet aus (60 Mio. EUR).

Solch durchwachsene Quartalszahlen dürften wohl kaum für einen Kurssprung wie den heutigen in der Telefónica-Deutschland-Aktie sorgen. Tatsächlich ist dies nicht die einzige News, die heute über den Ticker lief. Die spanische Telefónica will ihre Tochtergesellschaft komplett übernehmen. Aktuell halten die Spanier ca. 70 % an Telefónica Deutschland. Für die Übernahme bieten die Spanier 2,35 EUR je Aktie. Damit ist klar, wer für den heutigen Kurssprung verantwortlich ist.

Fazit: Anleger, die den jüngsten Stabilisierungsversuch seit August (der Abwärtstrend verlor an Momentum) für Käufe genutzt haben, kann man aktuell gratulieren. Dank der heutigen News hat sich die Position super entwickelt. Jetzt schadet es sicher nicht, über Teilgewinnmitnahmen nachzudenken. Neue Einstiege sehe ich derzeit aber nicht. Dafür gibt es einerseits zu viele Unwägbarkeiten, andererseits aber auch strategisch gesehen keine guten Erwartungswerte.

Telefónica Dtl. Hldg. AG Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)