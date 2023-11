Trading-Chance Mercadolibre: Die Luft wird dünner – Switch auf Short?

Werbung

Gute Bilanzdaten im Sommer verhalten der Aktie der im Nasdaq 100 notierten Handelsplattform Mercadolibre zu einem starken Aufwärtsschub. Die Aktie korrigierte danach, drehte aber genau dort, wo es nötig war, um den Aufwärtstrend zu halten. Doch jetzt wird die Luft nach oben dünn, so dass man überlegen sollte, den Gewinn der hier am 19. Juli vorgestellten Long-Position mitzunehmen und auf die Short-Seite zu wechseln.

Unserer einleitenden Beschreibung vom Juli wäre nichts hinzuzufügen: Mercadolibre lässt sich am besten als „Ebay Latein- und Südamerikas“ beschreiben. Das Unternehmen bietet eine Auktions- und Kleinanzeigenplattform an und wächst seit Jahren kontinuierlich und schnell.

Dieses schnelle Wachstum bestätigte sich auch im Zuge der Quartalsergebnisse, die seit unserem Long-Trade des 19.7. vorgelegt wurden. Für das zweite ebenso wie für das in der Vorwoche berichtete dritte Quartal lagen Umsatz und Gewinn über den Analystenprognosen. Und das, was den Gewinn angeht, jeweils um etwa 20 Prozent. Das ist beeindruckend. Trotzdem ist diese Aktie keine Einbahnstraße nach oben, denn:

Hier dürfte bereits ein „best case“-Szenario eingepreist sein

Auch, wenn die Prognosen regelmäßig übertroffen werden und man für 2023 insgesamt mit einem Gewinnanstieg von 140 Prozent gegenüber dem Vorjahr kalkuliert: Die Anleger rechnen längst damit, dass dieses Unternehmen rasant wächst und die Prognosen geschlagen werden. Das führt dazu, dass nicht nur da aktuelle Wachstum eingepreist ist, sondern auch das der kommende Jahre. Und zwar ein Wachstum im gleichen Tempo wie jetzt, denn nur so wäre eine sehr teure Bewertung in Form eines Kurs/Gewinn-Verhältnisses von 65 zu rechtfertigen.

Aber ob das wirklich so kommt, ist fraglich. Die Analysten sind zumindest vorsichtiger geworden, die größere Zahl der momentanen Einstufungen findet sich bei „Halten“. Und bedenkt man, dass Inflation und hohe Zinsen an keiner Region der Welt komplett vorbeigehen, ist es bestenfalls unsicher, ob der Konsum in Mittel- und Südamerika so viel Potenzial hat, um den Gewinn von Mercadolibre 2024 um weitere 50 Prozent steigen zu lassen, wie es derzeit allgemein erwartet wird. Hinzu kommt ein weiterer Aspekt, der überlegen ließe, die Long-Gewinne jetzt mitzunehmen:

Bei überkaufter Markttechnik nahe an charttechnischen Widerständen

Mit den am 1. November vorgelegten Ergebnissen des dritten Quartals sind die „good news“ für dieses Jahr auf dem Tisch, die Zahlen zum vierten Quartal werden erst im Februar erwartet. Dass die Aktie Ende Oktober genau auf Höhe der mittelfristigen Aufwärtstrendlinie nach oben drehte und im Zuge der Reaktion auf die jüngste Quartalsbilanz die 200-Tage-Linie zurückeroberte, ist zwar ein Signal, dass das bullische Lager die Aktie noch dominiert, aber:

Quelle: marketmaker pp4

Man kann vermuten dass, wer kaufen wollte, mittlerweile auch gekauft hat. Und da sich der Kurs aktuell dem im September markierten Jahreshoch und einer über die letzten Hochs zu ziehenden Hausse-Begrenzungslinie nähert … und auch noch markttechnisch recht überkauft daherkommt … werden Gewinnmitnahmen wahrscheinlicher. Ob die sich zu einer größeren Korrektur ausweiten, die dann auch den Aufwärtstrend bricht, wird sich zeigen. Aber bei dieser hohen Bewertung und einem für den Konsum schwierigen Umfeld gilt: Möglich wäre es durchaus.

Achtung, volatil: Mercadolibre ist immer etwas für risikofreudige Akteure

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UniCredit vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 1.765,407 US-Dollar, daraus errechnet sich derzeit ein Hebel von 3,2. Den Stop Loss würden wir in der Aktie bei 1.520 US-Dollar ansiedeln. Dieser Level entspricht im Zertifikat auf Basis des akt. Euro/Dollar-Umrechnungskurses von 1,0690 einem Kurs von ca. 22,45 Euro. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf Mercadolibre lautet TT89RM.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 1.451 US-Dollar, 1.495 US-Dollar

Unterstützungen: 1.242 US-Dollar, 1.141 US-Dollar, 1.095 US-Dollar, 1.063 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf Mercadolibre

Basiswert Mercadolibre WKN TT89RM ISIN DE000TT89RM7 Basispreis 1.765,407 US-Dollar K.O.-Schwelle 1.765,407 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent UniCredit Hebel 3,2 Stop Loss Zertifikat 22,45 Euro

