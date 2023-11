VERTEX - Gewinn über, Umsatz unter Erwartungen

Vertex Pharmaceuticals Inc. - WKN: 882807 - ISIN: US92532F1003 - Kurs: 385,760 $ (Nasdaq)

Vertex Pharmaceuticals gab gestern nachbörslich Zahlen bekannt. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,97 USD je Aktie und damit 5 Cent über den Erwartungen der Analysten. Der Umsatz lag bei 2,48 Mrd. USD. Damit verfehlte der Konzern die Schätzungen um 0,02 Mrd. USD. Die Börse reagiert auf diese Zahlen mit Gewinnmitnahmen. Die Aktie schloss gestern bei 385,76 USD und wird heute am frühen Morgen bei 378,11 USD getaxt.

Die Vertex-Aktie befindet sich in einer sehr langfristigen, phasenweise extrem volatilen Aufwärtsbewegung. Im Juli 2020 markierte der Wert ein großes Zwischenhoch bei 306,08 USD korrigierte anschließend in einem bullischen Keil bis Oktober 2021 auf ein Tief bei 176,36 USD.

Seitdem zieht der Aktienkurs unter gewissen Schwankungen wieder an. Seit April 2022 begrenzt eine obere Pullbacklinie das Kursgeschehen. Mit dem gestrigen Tageshoch bei 387,42 USD, das zugleich das aktuelle Allzeithoch darstellt, näherte sich der Wert dieser oberen Begrenzung erneute stark an. Diese Trendlinie verläuft in der laufenden Woche bei 389,36 USD.

Konsolidierung nach Zahlen?

Die Vertex-Aktie ist in den letzten 1 ½ Jahren immer wieder an dieser oberen Pullbacklinie gescheitert. Die erste Reaktion auf die Zahlen deutet auf ein erneutes Scheitern hin. Daher könnte es in den nächsten Tagen und Wochen zu einer Konsolidierung in Richtung 356 USD und damit an den Aufwärtstrend seit November 2021 oder sogar in Richtung 337,98 USD kommen. Anschließend bestünde allerdings die Chance auf eine Rally bis an eine steigende Widerstandslinie über die Hochpunkte der Jahre 2006 und 2020. Diese verläuft aktuell bei 478,54 USD.

Sollte der Wert aber unter 320,10 USD abfallen, wäre die Rally seit Oktober 2021 vorbei. In diesem Fall müsste mit Abgaben bis zumindest 287,97-282,21 USD und vermutlich sogar bis 239,75 USD gerechnet werden.

Fazit: Der letzte Run in der Vertex-Aktie dürfte nach den Zahlen zunächst vorbei sein. Eine mehrwöchige Konsolidierung wäre keine Überraschung. Bisher gibt es aber keine Anzeichen für eine große Topbildung.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)