Aktien New York: Verhaltener Handelsverlauf

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger an den US-Aktienmärkten haben es am Mittwoch recht ruhig angehen lassen. Der Dow Jones Industrial konnte seine leichten Anfangsgewinne nicht halten und drehte etwas ins Minus. Zuletzt notierte der US-Leitindex 0,21 Prozent tiefer bei 34 079,52 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,05 Prozent auf 4376,40 Zähler nach unten. Der Nasdaq 100 sank um 0,04 Prozent auf 15 290,17 Punkte.

Unter den Einzelwerten enttäuschte die Online-Handelsplattform Ebay mit ihrer Umsatzprognose für das Weihnachtsgeschäft, was der Aktie einen Verlust von 3,4 Prozent einbrockte.

Under Armour meldete ein starkes zweites Geschäftsquartal, senkte aber sein Umsatzziel für das Gesamtjahr. Für die Aktie des Sportartikelherstellers ging es um 3,3 Prozent nach oben.

WK Kellogg , die jüngst ausgegliederte nordamerikanische Ceraliensparte von Kellanova, übertraf mit ihrem Quartalsumsatz die Erwartungen. Zu verdanken war dies einer guten Nachfrage trotz höherer Preise. Die Aktie gewann 4,2 Prozent.

Die Papiere von Davita legten um 5,6 Prozent zu. Der Dialyseanbieter hatte nach einem starken Quartal sein Gewinnziel angehoben.

Die Aktien von Warner Bros Discovery brachen um 17 Prozent ein, nachdem der Unterhaltungsriese einen deutlichen Rückgang der Werbeeinnahmen gemeldet hatte. Der Rückgang drückte auf die Rentabilität und führte zu einem Verlust, womit die Schätzungen der Wall Street deutlich verfehlt wurden.

Die Titel des Computerspiele-Entwicklers Take-Two sprangen um 6,7 Prozent hoch. Einem Medienbericht zufolge will die Tochter Rockstar Games noch in dieser Woche das nächste, heißersehnte Grand-Theft-Auto-Spiel ankündigen./edh/he