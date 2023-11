COMMERZBANK - Zahlen über Erwartungen

Commerzbank AG - WKN: CBK100 - ISIN: DE000CBK1001 - Kurs: 10,395 € (XETRA)

Die Commerzbank gab heute vorbörslich Zahlen und einen Ausblick bekannt:

Die Commerzbank erzielt im 3. Quartal Erträge von 2,755 Mrd. EUR (VJ: 1,886 Mrd. EUR, Analystenprognose: 2,66 Mrd. EUR), ein operatives Ergebnis von 1,116 Mrd. EUR (VJ: 282 Mio. EUR, Prognose: 967 Mio. EUR) und einen Nettogewinn von 684 Mio. EUR (VJ: 195 Mio. EUR, Prognose: 611 Mio. EUR). Die Risikovorsorge im 3. Quartal beträgt 91 Mio. EUR (VJ: 84 Mio. EUR, Prognose: 171 Mio. EUR), der Provisionsüberschuss 831 Mio. EUR, (VJ: 849 Mio. EUR, Prognose: 831 Mio. EUR) und der Zinsüberschuss 2,166 Mrd. EUR (VJ: 1,62 Mrd. EUR, Prognose: 2,079 Mrd. EUR).

Commerzbank erwartet im Ausblick auf 2023 Erträge von rund 10,6 Mrd. EUR, einen ROTE (Return on Tangible Equity) von 7,5%, ein Konzernergebnis von 2,2 Mrd. EUR (Analystenprognose: 2,227 Mrd. EUR), eine Risikovorsorge von unter 700 Mio. EUR, eine Cost-Income-Ratio von 61%, Kosten von 6,4 Mrd. EUR, einen Provisionsüberschuss "leicht unter dem Vorjahresniveau". Im Ausblick auf 2027 peilt die Commerzbank eine Cost-/Income-Ratio von 55% an, eine Eigenkapitalquote von 13,5%, ein ROTE von mehr als 11% und ein Konzernergebnis von 3,4 Mrd. EUR.

Die Aktie befindet sich seit einem Tief bei 2,81 EUR aus dem Mai 2020, dem zweiten Standbein eines Bodens, in einer langfristigen Aufwärtsbewegung und kletterte dabei auf ein Hoch bei 11,99 EUR.

Seit diesem Hoch aus dem März 2023 konsolidiert der Wert in einem großen symmetrischen Dreieck. Dabei fiel er auf die Unterstützung bei 8,37 EUR zurück. Am 29. September scheiterte die Aktie an der Oberkante des Dreiecks. Anschließend setzte sie auf das kurzfristige log. 61,8%-Retracement bei 9,79 EUR zurück und schloss das Aufwärtsgap vom 29. September fast vollständig. Es verbleibt ein Rest zwischen 9,75 EUR und 9,77 EUR. Zuletzt zog die Aktie wieder an, zur Oberkante des Dreiecks ist aber noch ein Stück. Diese verläuft heute bei 10,84 EUR. Zum Start in den Handel legt die Commerzbank-Aktie 3,37% zu und nähert sich dieser Oberkante.

Kaufsignal erst mit Ausbruch

Die Reaktion auf die aktuellen Zahlen ist zwar klar positiv. Aber noch fehlt der Ausbruch aus dem Dreieck. Erst mit einem stabilen Ausbruch aus diesem Dreieck ergäbe sich ein neues mittelfristiges Kaufsignal. Dann könnte die Commerzbank-Aktie in Richtung 11,99 EUR und später sogar an die langfristig wichtige Widerstandszone zwischen 13,39 und 14,48 EUR ansteigen.

Sollte der Wert aber erneut an der Oberkante des Dreiecks scheitern, müsste mit Abgaben in Richtung 9,79 EUR oder sogar ca. 9,60 EUR und damit an die Unterkante des Dreiecks gerechnet werden.

Fazit: Die Zahlen verschaffen der Commerzbank-Aktie die Chance auf einen wichtigen Ausbruch. Aber noch ist der Ausbruch nicht erfolgt.

Commerzbank-Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)