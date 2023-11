EQS-News: HomeToGo erzielt Allzeithoch für das dritte Quartal und positives bereinigtes EBITDA nach 9M - Voll auf Kurs, den Break-even beim bereinigten EBITDA zu erreichen; angepasste Umsatzprognose

EQS-News: HomeToGo SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

HomeToGo erzielt Allzeithoch für das dritte Quartal und positives bereinigtes EBITDA nach 9M - Voll auf Kurs, den Break-even beim bereinigten EBITDA zu erreichen; angepasste Umsatzprognose



08.11.2023 / 19:55 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





HomeToGo erzielt Allzeithoch für das dritte Quartal und ein positives bereinigtes EBITDA nach neun Monaten - Voll auf Kurs, den Break-even beim bereinigten EBITDA zu erreichen, angepasste Prognose der Umsatzerlöse aufgrund von schwächerer Nachfrage in der Hochsaison

Finanzkennzahlen des dritten Quartals 2023:

Neues Allzeithoch beim bereinigten EBITDA von €28,1 Mio., was einer bereinigten EBITDA-Marge von 38% (+3%-Pkt. ggü. dem Vorjahreszeitraum) entspricht. Dies ist vor allem auf eine deutlich höhere Marketingeffizienz zurückzuführen, welche sich in einer verbesserten Marketing- und Vertriebskostenquote[1] von 42% (ggü. 49% in Q3/22) widerspiegelt. Mithilfe dieses Spitzenwertes erreicht HomeToGo ein positives bereinigtes EBITDA von €4,7 Mio. in 9M/23 (ggü. €-4,6 Mio. in 9M/22)

von €28,1 Mio., was einer bereinigten EBITDA-Marge von 38% (+3%-Pkt. ggü. dem Vorjahreszeitraum) entspricht. Dies ist vor allem auf eine deutlich höhere Marketingeffizienz zurückzuführen, welche sich in einer verbesserten Marketing- und Vertriebskostenquote[1] von 42% (ggü. 49% in Q3/22) widerspiegelt. Mithilfe dieses Spitzenwertes erreicht HomeToGo ein positives bereinigtes EBITDA von €4,7 Mio. in 9M/23 (ggü. €-4,6 Mio. in 9M/22) Robustes Wachstum der IFRS-Umsatzerlöse führte zu einem neuen absoluten Rekordwert von €73,9 Mio. (6% ggü. dem Vorjahreszeitraum). Wegen geringerer Nachfrage in der Hochsaison und der anhaltenden Nachfrageschwäche bei Buchungen mit Check-in-Datum im Jahr 2023 passte HomeToGo seine bestehende Prognose der IFRS-Umsatzerlöse für das GJ/23 von €165-175 Mio. auf €158-162 Mio. an. Das Unternehmen ist weiterhin sehr zuversichtlich, den Break-even beim bereinigten EBITDA als Mittelwert der Prognose zu erreichen und engt die Prognose für das bereinigte EBITDA auf eine Spanne zwischen €-1,0-1,0 Mio. für das Geschäftsjahr 2023 (von zuvor

€-2,5-2,5 Mio.) ein

von €73,9 Mio. (6% ggü. dem Vorjahreszeitraum). Wegen geringerer Nachfrage in der Hochsaison und der anhaltenden Nachfrageschwäche bei Buchungen mit Check-in-Datum im Jahr 2023 passte HomeToGo seine bestehende Prognose der IFRS-Umsatzerlöse für das GJ/23 von €165-175 Mio. auf €158-162 Mio. an. Das Unternehmen ist weiterhin sehr zuversichtlich, den Break-even beim bereinigten EBITDA als Mittelwert der Prognose zu erreichen und engt die Prognose für das bereinigte EBITDA auf eine Spanne zwischen €-1,0-1,0 Mio. für das Geschäftsjahr 2023 (von zuvor €-2,5-2,5 Mio.) ein Robustes Wachstum der Buchungserlöse ggü. Vorjahreszeitraum um 7% auf €45,3 Mio., angetrieben durch das starke CPA-Geschäft, welches mit einer CPA-Take-Rate von 11,6% (+1,9%-Pkt. ggü. dem Vorjahreszeitraum) einen neuen Rekordwert erreichte. Der Auftragsbestand der Buchungserlöse[2] wuchs stark um 29% ggü. dem Vorjahreszeitraum auf einen Rekordwert von €12,4 Mio. zum Ende des dritten Quartals

um 7% auf €45,3 Mio., angetrieben durch das starke CPA-Geschäft, welches mit einer CPA-Take-Rate von 11,6% (+1,9%-Pkt. ggü. dem Vorjahreszeitraum) einen neuen Rekordwert erreichte. Der Auftragsbestand der Buchungserlöse[2] wuchs stark um 29% ggü. dem Vorjahreszeitraum auf einen Rekordwert von €12,4 Mio. zum Ende des dritten Quartals Subscriptions & Services erzielen das bisher beste Quartal mit IFRS-Umsatzerlösen von €12,0 Mio. (42% ggü. dem Vorjahreszeitraum) und machen damit 19% der gesamten 9M/23 IFRS-Umsatzerlöse der HomeToGo-Gruppe aus

mit IFRS-Umsatzerlösen von €12,0 Mio. (42% ggü. dem Vorjahreszeitraum) und machen damit 19% der gesamten 9M/23 IFRS-Umsatzerlöse der HomeToGo-Gruppe aus Komfortable Liquiditätsposition zum Ende des dritten Quartals von €135,7 Mio. Weitere Zuflüsse aus Kundenforderungen werden während Q4/23 erwartet

von €135,7 Mio. Weitere Zuflüsse aus Kundenforderungen werden während Q4/23 erwartet Anpassung der bestehenden Prognose der IFRS-Umsatzerlöse auf eine Spanne zwischen €158-162 Mio. (von zuvor €165-175 Mio.), Buchungserlöse in einer Spanne zwischen €180-190 Mio. (von zuvor €185-205 Mio.) sowie einen Onsite-Anteil der Buchungserlöse zwischen 52-56% (von zuvor 56%-61%)

der IFRS-Umsatzerlöse auf eine Spanne zwischen €158-162 Mio. (von zuvor €165-175 Mio.), Buchungserlöse in einer Spanne zwischen €180-190 Mio. (von zuvor €185-205 Mio.) sowie einen Onsite-Anteil der Buchungserlöse zwischen 52-56% (von zuvor 56%-61%) Der Vorstand erwartet aufgrund bewusster Kostendisziplin weiterhin den Break-even beim bereinigten EBITDA als Mittelwert der Prognose für das Geschäftsjahr 2023 zu erreichen und engt die Prognose für das bereinigte EBITDA auf eine Spanne zwischen €-1,0-1,0 Mio. ein (von zuvor €-2,5-2,5 Mio.).

Luxemburg, 8. November 2023 - HomeToGo SE (Frankfurter Wertpapierbörse: HTG), der Marktplatz mit der weltweit größten Auswahl an Ferienunterkünften, gab heute seine Rekordwerte für das dritte Quartal bekannt. HomeToGo konnte in Q3/23 seine Profitabilität mit Hilfe einer deutlich gesteigerten Marketingeffizienz signifikant verbessern, was sich in einem Verhältnis von Marketing- zu Vertriebskosten von 42% (ggü. 49% in Q3/22) widerspiegelt. Dies führte zu einem neuen Rekordwert beim bereinigten EBITDA von €28,1 Mio. in Q3/23 (16% ggü. dem Vorjahreszeitraum), was einer bereinigten EBITDA-Marge von 38% (+3%-Pkt. ggü. dem Vorjahreszeitraum) entspricht.

Im dritten Quartal des Jahres 2023 erzielte HomeToGo ein robustes Wachstum der IFRS-Umsatzerlöse von 6% auf €73,9 Mio. (ggü. dem Vorjahreszeitraum). Im Vergleich zum Vorjahr verzeichneten die Buchungserlöse einen Anstieg von 7% auf €45,3 Mio., wobei der Onsite-Anteil der Buchungserlöse 51% ausmachte (+6%-Pkt. ggü. dem Vorjahreszeitraum). Darüber hinaus stieg die CPA-Take-Rate auf 11,6% (+2,0%-Pkt. ggü. dem Vorjahreszeitraum). Zusätzlich erwirtschaftete HomeToGo den höchsten jemals in einem Q3 erzielten Auftragsbestand an Buchungserlösen von €12,4 Mio. (29% ggü. dem Vorjahreszeitraum), der im vierten Quartal als IFRS-Umsatzerlöse verbucht werden wird. Subscriptions & Services, ein profitables Geschäftsfeld mit hoher strategischer Bedeutung für das Unternehmen, wuchs im Jahresvergleich um 42% auf €12,0 Mio. in IFRS-Umsatzerlösen.

HomeToGo's Q3/23 Ergebnisse stehen im engen Zusammenhang mit der starken Performance des Unternehmens in den ersten neun Monaten des Jahres 2023, die ein signifikantes Wachstum und deutliche Fortschritte in Richtung Profitabilität aufwies. In 9M/23 erreichten die Buchungserlöse einen neuen Rekordwert von €160,8 Mio. (23% ggü. dem Vorjahreszeitraum), während die IFRS-Umsatzerlöse mit €138,5 Mio. (10% ggü. dem Vorjahreszeitraum) und das bereinigte EBITDA mit €4,7 Mio. (+€9,3M ggü. dem Vorjahreszeitraum) neue Allzeithochs erreichten.

Angesichts der anhaltenden Nachfrageschwäche für Buchungen mit Check-in-Datum im Jahr 2023 aufgrund schwieriger wirtschaftlicher Bedingungen in den Kernmärkten von HomeToGo, erwartet HomeToGo nun IFRS-Umsatzerlöse in einer Spanne von €158-162 Mio. (von zuvor €165-175 Mio.), Buchungserlöse in einer Spanne zwischen €180-190 Mio. (von zuvor €185-205 Mio.) sowie einen Onsite-Anteil der Buchungserlöse zwischen 52-56% (von zuvor 56%-61%). Basierend auf den Ergebnissen aus Q3/23 und 9M/23 ist HomeToGo weiterhin sehr zuversichtlich, in diesem Jahr den Break-even beim bereinigten EBITDA zu erreichen.

Dr. Patrick Andrae, Mitgründer & CEO von HomeToGo: „HomeToGo hat trotz der branchenweiten schwächeren Nachfrage in unseren Kernmärkten im Juli und August erneut ein Rekord-Quartalsergebnis erzielt. Ein Highlight unserer starken Leistung sind die höchsten IFRS-Umsatzerlöse, die wir je in einem Quartal verzeichnet haben. Damit konnten wir sogar unsere IFRS-Umsatzerlöse für das Gesamtjahr 2019 übertreffen. Der kontinuierliche Fortschritt in allen Geschäftsbereichen ist das Ergebnis unseres Bekenntnisses zu einer langfristigen und nachhaltigen Performance. Mit Blick auf die Zukunft stellen wir bereits zum Ende des dritten Quartals eine Erholung des Buchungsverhaltens fest, wobei die meisten Buchungen für das Jahr 2024 geplant sind. Wir sind weiterhin sehr zuversichtlich, unser oberstes Ziel, den Break-even beim bereinigten EBITDA für das Gesamtjahr 2023, zu erreichen.”

HomeToGo wird am 12. Dezember seinen virtuellen Kapitalmarkttag ausrichten. Im Rahmen dieser Veranstaltung wird das HomeToGo-Management ein umfassendes Update zur Geschäftsstrategie des Unternehmens mit besonderem Fokus auf Nachfrage, Produkt, Angebot und Technologie sowie auf die KI-Entwicklungen bei HomeToGo geben.

Über HomeToGo

HomeToGo wurde 2014 mit der Idee gegründet, einzigartige Ferienunterkünfte für alle leicht zugänglich zu machen. Um diese Vision zu verwirklichen, hat HomeToGo eine zuverlässige und benutzerfreundliche Technologieplattform entwickelt, die Ferienhausanbieter*innen mit Reisenden aus der ganzen Welt zusammenbringt.

HomeToGo ist der Online-Marktplatz für Ferienhäuser und Ferienwohnungen, der Millionen Reisende bei ihrer Suche nach der perfekten Ferienunterkunft mit Tausenden Anbietern auf der ganzen Welt vernetzt und die weltweit größte Auswahl an Ferienunterkünften bietet. Der Online-Marktplatz von HomeToGo bringt sowohl für die Nutzer*innen als auch für die Partner Vorteile: Nutzer*innen, die die HomeToGo-Webseite besuchen, erhalten einen direkten Zugang zum weltweit größten Angebot an Ferienhäusern. Und Anbieter, die die Reichweite und die Technologie-Lösungen von HomeToGo nutzen, können ein breiteres Spektrum an Kund*innen erreichen und erhalten so eine breitere und hochwertige Nachfrage.

Während sich der Sitz der HomeToGo SE in Luxemburg befindet, liegt der Hauptsitz der HomeToGo GmbH in Berlin, Deutschland. HomeToGo betreibt lokalisierte Webseiten und Apps in 25 Ländern.

Die HomeToGo SE notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Ticker-Symbol „HTG".

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.hometogo.de/ueber-uns/



Ansprechpartnerin für Medien

Caroline Burns

press@hometogo.com

Ansprechpartner für Investoren

Sebastian Grabert

+49 157 501 63731

IR@hometogo.com



Forward-Looking Statements

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung können „zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen, die mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten verbunden sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Wörter „können", „werden", „sollten", „planen", „erwarten", „antizipieren", „schätzen", „glauben", „beabsichtigen", „projizieren", „Ziel" oder „anvisieren" oder der Verneinung dieser Wörter oder anderer Variationen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, Prognosen, Schätzungen, Projektionen, Meinungen oder Plänen, die von Natur aus mit erheblichen Risiken sowie Ungewissheiten und Eventualitäten behaftet sind, die sich ändern können. HomeToGo SE übernimmt weder jetzt noch zukünftig Gewähr dafür, dass zukunftsgerichtete Aussagen tatsächlich eintreten oder sich als richtig erweisen werden. Die tatsächliche künftige Geschäfts-, Finanz- und Ertragslage sowie die Aussichten können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten oder vorausgesagten Ergebnissen abweichen. Weder HomeToGo SE noch die mit ihr verbundenen Unternehmen übernehmen eine Verpflichtung zur Aktualisierung der in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder anderen Informationen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, und erwarten auch nicht, diese öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verwendung von Nicht-IFRS-Leistungskennzahlen

Diese Mitteilung enthält bestimmte Finanzkennzahlen, die nicht in Übereinstimmung mit IFRS erstellt worden sind und möglicherweise Posten ausschließen, die für das Verständnis und die Bewertung der Ertragslage des Unternehmens von Bedeutung sind. Diese Kennzahlen sollten nicht isoliert oder als Alternative zu Profitabilitäts-, Liquiditäts- oder Leistungskennzahlen nach IFRS betrachtet werden. Bezüglich der alternativen Leistungskennzahlen bereinigtes EBITDA, Buchungserlöse, Onsite-Buchungserlöse, Onsite-Anteil und CPA-Take-Rate verweist das Unternehmen auf die entsprechenden Definitionen, die auf der IR-Website unter IR Resources veröffentlicht sind (http://ir.hometogo.de/).

[1] Marketing- und Vertriebskosten bereinigt um anteilsbasierte Vergütung, Abschreibungen sowie nicht-operative Einmaleffekte im Verhältnis zu den IFRS-Umsatzerlösen.

[2] Buchungserlöse, die bis zum 30. September 2023 generiert wurden, mit IFRS-Umsatzrealisierung im Geschäftsjahr 2023 basierend auf dem Check-In-Datum in Q4/23.