Coloplast hebt die Dividende an

Der dänische Medizinproduktehersteller Coloplast A/S (ISIN: DK0060448595) wird eine Schlussdividende in Höhe von 16 dänischen Kronen (ca. 2,15 Euro) je Aktie an die Aktionäre ausschütten. Die Auszahlung erfolgt ab dem 12. Dezember 2023 (Ex-Dividenden Tag: 8. Dezember 2023).

Damit beträgt die Gesamtdividende für das Jahr 2022/2023 21 Kronen (ca. 2,82 Euro). Gegenüber dem Vorjahr (20 Kronen) ist dies eine Steigerung um 5 Prozent. Eine Zwischendividende über 5 Kronen wurde bereits ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 99,12 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 2,85 Prozent. Die Hauptversammlung von Coloplast findet am 12. Dezember 2023 statt.

Die Dänen steigerten den Umsatz im letzten Geschäftsjahr 2022/2023, das am 30. September 2023 endete, um 9 Prozent auf 24,5 Mrd. Kronen. Organisch lag der Zuwachs bei 8 Prozent. Der Nettogewinn kletterte von 4,71 Mrd. Kronen im Vorjahr auf nun 4,78 Mrd. Kronen. Für das Geschäftsjahr 2023/2024 wird ein Umsatzzuwachs um 8 Prozent auf organischer Basis erwartet.

Coloplast A/S wurde 1957 in Dänemark gegründet. Weltweit sind rund 14.500 Mitarbeiter in der Stoma-, Kontinenz- und Wundversorgung tätig.

Redaktion MyDividends.de