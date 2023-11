E.ON - Jetzt wird es kritisch

E.ON SE - WKN: ENAG99 - ISIN: DE000ENAG999 - Kurs: 11,375 € (XETRA)

Über fehlende Herausforderungen können sich aktive Trader in der E.ON-Aktie derzeit nicht beschweren. Nachdem die Aktie im Oktober ein Korrekturtief erreicht hat, legte der Kurs wieder zu. Dabei stößt man so langsam aber sicher auf den entscheidenden Widerstandsbereich in Form der mittelfristigen Abwärtstrendlinie und dem horizontalen Verkaufsbereich ab ca. 11,80 EUR.

Eine Aktie, zwei Seiten!

Andererseits kann die schon seit Mai laufende Konsolidierung als bullische Flaggenformation gewertet werden. Der jüngste Kursanstieg ausgehend von ca. 10,50 EUR war somit ein erfolgreicher Test der unteren Begrenzung. Jetzt steht im Bereich der oberen Widerstandszone eine nächste Entscheidung an. Möchte man ein neues Jahreshoch und damit auch den Widerstandsbereich, der sich bis gut 12,50 EUR hinzieht, testen, müsste die Flagge nachhaltig gebrochen werden. Eine Entwicklung, die dann sogar langfristig weiter anziehende Notierungen nach sich ziehen könnte.

Fazit: Die E.ON-Aktie ist momentan ein „schwieriger Fall“. Dies liegt vor allen Dingen an langfristigen Widerstandsbereich von ca. 12-12,50 EUR, unterhalb dessen sich aktuell eine bullische Flaggenformation ausgebildet hat. Bei dieser wäre zwar ein Ausbruch nach oben zu erwarten, andererseits aber haben die Käufer schon seit 2020 Probleme, den angesprochenen Widerstandsbereich nachhaltig zu überwinden. Diese konträren Aspekte sorgten in den vergangenen Monaten für ein Tauziehen zwischen Bullen und Bären, an dem sich auch mit der jüngsten Erholung leider noch wenig verändert hat. Die mittelfristige Entscheidung steht immer noch aus.

E.ON Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)