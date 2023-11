IRW-News: Sibanye Stillwater: Sibanye-Stillwater übernimmt Reldan, einen in den USA ansässigen Metallrecycler, und verstärkt damit sein Engagement in der Kreislaufwirtschaft

IRW-PRESS: Sibanye Stillwater: Sibanye-Stillwater übernimmt Reldan, einen in den USA ansässigen Metallrecycler, und verstärkt damit sein Engagement in der Kreislaufwirtschaft

Johannesburg, 9. November 2023: Sibanye-Stillwater (Ticker JSE: SSW und NYSE: SBSW) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwater-ltd/ - teilt mit, dass es einen Kaufvertrag zur Übernahme der Reldan Group of Companies (Reldan) abgeschlossen hat. Die Akquisition wird zu einem Unternehmenswert von 211,5 Mio. US$ abgeschlossen, wobei ein Barkaufpreis von 155,4 Mio. US$ zu zahlen ist (die Transaktion).

Der Abschluss der Transaktion wird für das erste Quartal 2024 erwartet, vorbehaltlich des Erhalts der entsprechenden behördlichen Genehmigungen.

Überblick über Reldan

Reldan ist ein in Pennsylvania ansässiger Recyclingkonzern, der verschiedene Abfallströme, darunter Industrieabfälle (Halbleiterschrott, Galvanikabfälle usw.) und Elektronikschrott (Mobiltelefone, Tablets usw.), zur Wiederverwertung von grünen Edelmetallen aufbereitet. In den 12 Monaten bis Dezember 2022 verarbeitete Reldan etwa 23mlbs Abfall und produzierte 145koz Gold, 1,9Moz Silber, 22koz Palladium, 25koz Platin und 3,4mlbs Kupfer.

Reldan verfügt über ein erfahrenes Managementteam mit mehr als vier Jahrzehnten operativer Erfahrung. Neben dem US-Geschäft ist Reldan auch in Mexiko und Indien vertreten, wo das Unternehmen strategische Joint Ventures mit lokalen Partnern eingegangen ist. In Indien unterhält Reldan ein Joint Venture (JV) mit Re Sustainability, einem der führenden integrierten Abfallentsorgungsunternehmen Asiens, das es dem Unternehmen ermöglicht, den schnell wachsenden Markt für Edelmetallrecycling in Indien zu erschließen.

Reldan bietet eine bewährte Plattform und Technologie für die Verarbeitung einer Vielzahl von Abfallströmen. Reldan verfügt über eine Reihe von Umweltzertifizierungen und -zulassungen sowie über ein langjährig etabliertes Lieferantennetzwerk. Dadurch ist Reldan in der Lage, seinem weltweiten Kundenstamm nachhaltige Abfallmanagementlösungen anzubieten. Im Jahr 2022 erwirtschaftete Reldan einen Umsatz von 371 Millionen US-Dollar, ein EBITDA von 42 Millionen US-Dollar, einen Gewinn von 39 Millionen US-Dollar und einen freien Cashflow von 28 Millionen US-Dollar.

Weitere Informationen über Reldan finden Sie auf der Website des Unternehmens: Edelmetallveredelung & Metallveredelung | RELDAN

Gründe für die Investition

Die Übernahme von Reldan ergänzt unser US-amerikanisches PGM-Recycling-Geschäft in Montana und erhöht unser globales Engagement in der Kreislaufwirtschaft, was eine solide Basis für die weitere Expansion darstellt. Mit Reldan (unter Verwendung von Goldäquivalentunzen für Silber) und dem US-PGM-Recyclinggeschäft in Montana werden etwa 170 koz Sekundärgold (basierend auf Reldans tatsächlichen Werten für 2022) und 400-450 koz Sekundär-PGM-Produktion (basierend auf der US-PGM-Recyclingprognose für 2023 und Reldans tatsächlichen Platin- und Palladiumwerten für 2022) produziert.

Es wird erwartet, dass die Akquisition wertsteigernd ist und vom ersten Tag an einen positiven Beitrag zu den Gewinnen und zum Cashflow der Sibanye-Stillwater-Gruppe leisten wird.

Der Vorstandsvorsitzende von Sibanye-Stillwater, Neal Froneman, kommentierte: "Die strategische Übernahme von Reldan ist ein weiterer entscheidender Schritt im Rahmen unseres Engagements für Nachhaltigkeit und auf unserem Weg zu Netto-Null. Die außergewöhnlichen Umwelt-, Unternehmensführungs- und Sicherheitsstandards von Reldan machen das Unternehmen zu einem Branchenführer und bieten uns eine beispielhafte Plattform, um unsere Recyclingbemühungen zu verstärken. Wir freuen uns darauf, mit dem Managementteam und den Mitarbeitern von Reldan zusammenzuarbeiten, um unsere Aktivitäten nahtlos zu integrieren und zu skalieren und unser Engagement für die Förderung von grünen Metallen und Recycling zu verstärken."

Einstufung der Transaktion

Bei der Transaktion handelt es sich nicht um eine kategorisierte Transaktion gemäß den JSE Limited Listings Requirements, und diese Mitteilung wurde von Sibanye-Stillwater freiwillig veröffentlicht.

Über Sibanye-Stillwater

Sibanye-Stillwater ist ein multinationaler Bergbau- und Metallverarbeitungskonzern mit einem breit gefächerten Portfolio von Betrieben, Projekten und Investitionen auf fünf Kontinenten. Die Gruppe ist auch einer der weltweit führenden Recycler von PGM-Autokatalysatoren und hat Beteiligungen an führenden Minenabfallaufbereitungsanlagen.

Sibanye-Stillwater hat sich als einer der weltweit größten Primärproduzenten von Platin, Palladium und Rhodium etabliert und ist ein erstklassiger Goldproduzent. Das Unternehmen produziert und veredelt außerdem Iridium und Ruthenium, Nickel, Chrom, Kupfer und Kobalt. Die Gruppe hat vor kurzem damit begonnen, ihr Anlagenportfolio auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen auszuweiten und zu diversifizieren und verstärkt ihre Präsenz in der Kreislaufwirtschaft durch den Ausbau und die Diversifizierung ihrer Recycling- und Abraumverwertungsaktivitäten weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter www.sibanyestillwater.com.

Kontakt für Investoren:

E-Mail: ir@sibanyestillwater.com

James Wellsted

Leiter der Abteilung Investor Relations Tel: +27 (0) 83 453 4014

Website: www.sibanyestillwater.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sibanye-stillwater

Facebook: https://www.facebook.com/SibanyeStillwater

YouTube: https://www.youtube.com/@sibanyestillwater/videos

X: https://twitter.com/SIBSTILL

Sibanye Stillwater Limited

Incorporated in the Republic of South Africa

Registration number 2014/243852/06

Share codes: SSW (JSE) and SBSW (NYSE)

ISIN - ZAE000259701

Issuer code: SSW

(Sibanye-Stillwater,the Company and/or the Group)

Registered Address:

Constantia Office Park

Bridgeview House - Building 11 - Ground Floor

Cnr 14th Avenue & Hendrik Potgieter Road

Weltevreden Park - 1709

Postal Address:

Private Bag X5 - Westonaria - 1780

Tel +27 11 278 9600

Fax +27 11 278 9863

Website: www.sibanyestillwater.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Sponsor: J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary Limited

Berater und Beistand

Finanzberater: Goldman Sachs International

Rechtsbeistand: Davis Polk & Wardwell LLP

VORAUSSCHAUENDE AUSSAGEN

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der "Safe Harbour"-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle in dieser Bekanntmachung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch die Verwendung von Wörtern wie "werden", "würden", "erwarten", "prognostizieren", "potenziell", "können", "könnten", "glauben", "anstreben", "antizipieren", "anvisieren", "schätzen" und Wörter mit ähnlicher Bedeutung gekennzeichnet sein.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich derer, die sich unter anderem auf die Sibanye-Stillwater Limited's ("Sibanye-Stillwater"), zukünftige Geschäftsaussichten, Finanzpositionen, Produktions- und Betriebsprognosen, klima- und ESG-bezogene Aussagen, Ziele und Messgrößen, Geschäftsstrategien, Pläne und Ziele des Managements für zukünftige Operationen und die Fähigkeit, laufende und zukünftige Akquisitionen, einschließlich der Transaktion, abzuschließen oder erfolgreich zu integrieren, sind notwendigerweise Schätzungen, die das beste Urteil des Senior Managements von Sibanye-Stillwater widerspiegeln. Die Leser werden davor gewarnt, sich auf solche Aussagen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten eine Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen viele schwer vorhersehbar sind und die im Allgemeinen außerhalb der Kontrolle von Sibanye-Stillwater liegen, was dazu führen könnte, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Resultate wesentlich von den historischen Ergebnissen oder von zukünftigen Ergebnissen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden, abweichen. Folglich sollten diese zukunftsgerichteten Aussagen im Lichte verschiedener wichtiger Faktoren betrachtet werden, einschließlich derer, die in Sibanye-Stillwaters integriertem Bericht 2022 und dem Jahresbericht auf Formular 20-F aufgeführt sind, der am 24. April 2023 bei der United States Securities and Exchange Commission eingereicht wurde (SEC File Nr. 333-234096). Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Bekanntmachung. Sibanye-Stillwater lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren (außer in dem gesetzlich vorgeschriebenen Umfang).

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72575

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72575&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=ZAE000259701

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.