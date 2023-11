Mosaic: Chance auf Doppelboden

Den letzten markanten Höhepunkt markierte Mosaik bei 79,28 US-Dollar, dem war eine steile Kursrallye von 6,50 US-Dollar seit März 2020 hervorgegangen. Doch dieser massive Kursanstieg forderte anschließend seinen Tribut, erst ging es in den Bereich von 42,24 US-Dollar abwärts, im Frühjahr dieses Jahres schließlich auf die markante Horizontalunterstützung um 33,00 US-Dollar. An dieser Stelle versucht sich der Wert offenbar an einem Doppelboden, der zwischen 31,44 und 31,66 US-Dollar verläuft. Der seit 2022 bestehende Abwärtstrend ist aber noch vollkommen intakt, allerdings auch schon in Reichweite des Papiers.

Der frühe Vogel fängt den Wurm

Das Kursgeschehen um das aktuelle Wochentief von 31,60 US-Dollar ist noch etwas schwach ausgeprägt, für einen erfolgreichen Test des laufenden Abwärtstrends um 38,85 US-Dollar bedarf es eines Kurssprungs über den EMA 50 von 35,03 US-Dollar. Gänzlich sicher sein dürfte man sich aber erst oberhalb von 42,81 US-Dollar werden, weil erst dort die dazugehörige Triggermarke für einen erfolgreichen Abschluss des Doppelbodens verläuft. Zeitgleich könnte dieses Szenario aber mit einem größeren Kaufsignal und Aufwärtspotenzial an 57,46 US-Dollar hervorgehen. Sollten Käufer jedoch hinschmeißen und die Aktie unter 31,44 US-Dollar zurückfallen, wären zeitnahe Abschläge auf 28,26 und darunter 27,13 US-Dollar die Folge.