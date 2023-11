^ Original-Research: Reply S.p.A. - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu Reply S.p.A. Unternehmen: Reply S.p.A. ISIN: IT0005282865 Anlass der Studie: GBC Italian Champions Empfehlung: - Kursziel: - Letzte Ratingänderung:

Analyst: Cosmin Filker, Matthias Greiffenberger, Marcel Goldmann, Marcel Schaffer, N. Ripplinger, E. Geßwein

Themenstudie GBC Italian Champions: Neue Investment-Chancen in Bella Italia?! Liebe Investoren, der Trend ist eindeutig: seit einigen Jahren wagen in Deutschland immer weniger Unternehmen den Gang an die Börse. Besonders niedrig war die Zahl der Börsengänge in den vergangenen Jahren. Seit Anfang 2022 gab es lediglich fünf Neuemissionen im regulierten Markt. Gleichzeitig haben sich viele Unternehmen entschieden, den deutschen Kapitalmarkt zu verlassen. Die Zahl der in Deutschland in den vier Segmenten der Deutschen Börse gelisteten Unternehmen liegt aktuell bei 514. Zu dieser strukturellen Entwicklung kommt das derzeit schwierige Kapitalmarktumfeld, das eine Trendwende nicht erwarten lässt. Ein positives Bild bietet hingegen der italienische Kapitalmarkt. Im vergangenen Kalenderjahr fanden in Italien 49 Neuemissionen statt, womit der Rekordwert aus dem Jahr 2000 eingestellt wurde. Das vergangene Jahr ist kein Ausreißer, denn auch in den Vorjahren gab es, lediglich unterbrochen durch eine pandemiebedingte Zurückhaltung bei den Börsengängen, jährlich rund 40 Neuemissionen. Mittlerweile sind 419 Emittenten an der italienischen Börse notiert und der italienische Kapitalmarkt hat damit gegenüber dem deutschen Kapitalmarkt deutlich aufgeholt. Neben der zunehmenden Bereitschaft italienischer Unternehmen, ihren Finanzierungsmix stärker auf Eigenkapital auszurichten, bietet der italienische Kapitalmarkt auch strukturelle Vorteile. Zu nennen sind hier beispielsweise die Mehrfachstimmrechte, die eine bessere Kontrolle der Gründer und einen guten Übernahmeschutz ermöglichen. Gerade für mittelständische Unternehmen ist dies ein gutes Argument für eine Kapitalmarktorientierung. Darüber hinaus profitieren Investoren von attraktiven Steuervorteilen, die bei Erfüllung bestimmter Voraussetzungen zu einer Steuerbefreiung von Gewinnen und laufenden Erträgen führen können. Auch Emittenten können bei einem Börsengang von Steuervorteilen profitieren. Aus Sicht deutscher Investoren bietet der italienische Kapitalmarkt derzeit attraktive Bewertungsniveaus. Mit einem KGV von 8 war der italienische Markt bereits im vergangenen Jahr deutlich unterbewertet und notierte damit auf einem Niveau, das sonst nur in Krisenzeiten erreicht wurde (2008 - KGV = 6 und 2011 - KGV = 6,5). Dieses Bild setzt sich auch aktuell fort und so verwundert es nicht, dass mehr als die Hälfte der rund 200 an der Euronext Growth Mailand gelisteten Unternehmen Aktienrückkäufe angekündigt haben. In unserer ersten GBC Italian Champions Studie 2023 stellen wir Ihnen 13 besonders aussichtsreiche Unternehmen vor. Mit einer Marktkapitalisierung von 22 Mio. EUR bis 3,5 Mrd. EUR deckt unsere Auswahl ein breites Größenspektrum ab und weist zudem eine breite Branchendiversifikation auf. In "GBC Italian Champions Studie 2023" sind Einschätzungen zu folgenden Unternehmen enthalten: B&C Speakers S.p.A. (IT0001268561) Cembre S.p.A. (IT0001128047) ENAV S.p.A. (IT0005176406) Energy S.p.A (IT0005500712) Giglio.com S.p.A. (IT0005453003) Health Italia S.p.A. (IT0005221004) IDNNT SA (CH1118852594) Landi Renzo S.p.A. (IT0004210289) MEXEDIA S.p.A. (IT0005450819) Reply S.p.A. (IT0005282865) Sanlorenzo S.p.A. (IT0003549422) Solid World Group S.p.A. (IT0005497893) Zignago Vetro S.p.A. (IT0004171440) Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre und erfolgreiche Investments, Cosmin Filker Stellv. Chefanalyst Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/28149.pdf Kontakt für Rückfragen GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (siehe Einzelstudien); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter:

http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung +++++++++++++++ Redaktionsschluss: 06.11.2023 Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 09.11.2023 (08:13 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe der Studie: 09.11.2023 (10:00 Uhr) -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °