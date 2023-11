Public Storage gibt Dividende für das vierte Quartal bekannt

Public Storage (ISIN: US74460D1090, NYSE: PSA) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 3,00 US-Dollar je Aktie ausbezahlen. Aktionäre erhalten die nächste Ausschüttung am 28. Dezember 2023 (Record day: 13. Dezember 2023). Auf das Jahr hochgerechnet werden 12,00 US-Dollar ausbezahlt.

Die Dividendenrendite beträgt beim derzeitigen Börsenkurs von 250,69 US-Dollar und unter Zugrundelegung der aktuellen Auszahlungsweise 4,79 Prozent (Stand: 8. November 2023). Anfang Februar 2023 wurde die Dividende im Vergleich zum Vorquartal (2,00 US-Dollar) um 50 Prozent erhöht.

Public Storage ist ein Real Estate Investment Trust (REIT). Das Unternehmen hält Anteile an über 3.000 Lagerräumen in 40 US-Bundesstaaten und ist damit der größte US-Betreiber von Self-Storage-Immobilien. Das Unternehmen wurde 1972 gegründet und hat seinen Firmensitz in Glendale im US-Bundesstaat Kalifornien. Die Aktie ist im S&P 500-Index gelistet. Im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2023 lag der den Aktionären anrechenbare Gewinn bei 0,56 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 2,7 Mrd. US-Dollar), wie am 30. Oktober 2023 berichtet wurde. Der Core FFO betrug 762,94 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 727,43 Mio. US-Dollar).

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 10,53 Prozent im Minus (Stand: 8. November 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 43,6 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de