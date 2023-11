COPART - Ausbruch deutet sich an

Copart Inc. - WKN: 893807 - ISIN: US2172041061 - Kurs: 46,690 $ (Nasdaq)

Die Copart-Aktie befindet sich seit vielen Jahren in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Im November 2021 kletterte der Wert auf ein Allzeithoch bei 40,28 USD. Nach einem Rücksetzer auf das alte Rekordhoch aus dem Februar 2020 zog die Aktie aber September 2022 wieder an.

Im Mai 2022 gelang der Ausbruch auf ein neues Allzeithoch. Seit einem neuen Hoch bei 47,38 USD konsolidiert der Wert in einer engen Range zwischen 47,38 USD und 42,64 USD. In den letzten Tagen kletterte die Aktie von der unteren Begrenzung dieser Range an die obere. Im vorbörslichen Handel wird die Aktie bei 48,04 USD und damit auf einem neuen Allzeithoch getaxt.

Ausbruch könnte weitere Rally einleiten

Die Copart-Aktie versucht einen wichtigen Ausbruch. Gelingt dieser, dann könnte die Rally der letzten Jahre direkt weitergehen. Mögliche Ziele lägen bei 63,50 USD und 70-72 USD.

Sollte die Aktie aber unter 42,64 USD abfallen, dann würde eine Verkaufswelle in Richtung des Aufwärtstrends seit Februar 2016 bei aktuell 35,74 USD drohen.

Fazit. Die Copart-Aktie steht kurz vor einem wichtigen Ausbruch. Dieser könnte die Fortsetzung der langfristigen Rally einleiten.

Copart Inc.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)