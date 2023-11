FREYR BATTERY - Crash nach den Zahlen! Geldvernichtung pur!

FREYR Battery - WKN: A3CT9J - ISIN: LU2360697374 - Kurs: 2,070 $ (NYSE)

Freyr Battery legte gestern Zahlen für das abgelaufene Quartal vor, die am Markt zu einem Crash geführt haben. Der Kurs gab allein gestern 38 % nach, womit sich der schon seit Monaten laufende Abwärtstrend weiter beschleunigte. Was war der Grund?

Die Nachricht, dass das Unternehmen im dritten Quartal mit einem Ergebnis von -0,07 USD je Aktie die Erwartungen der Analysten deutlich übertreffen konnte, geriet ins Hintertreffen. Analysten gingen von einem Verlust von 0,30 USD je Aktie aus. Der Fokus des Marktes lag wahrscheinlich auf dem Ausblick, den man gegeben hat. Für dieses Jahr rechnet das Unternehmen mit einem Umsatz von 3 Mio. USD, dem ein Verlust von 128 Mio. USD gegenübersteht. Auch im kommenden Jahr soll es nicht viel besser werden. Zwar soll der Umsatz massiv steigen (52 Mio. USD), gleiches gilt aber auch für den Nettogewinn, der in etwa immer noch bei -219 Mio. USD liegen soll.

Fazit: Angesichts einer solchen Geldvernichtung ist es kein Wunder, dass die Freyr-Battery-Aktie weiter einbricht. Normalerweise führt ein Sell Off wie der gestrige kurze Zeit später oftmals zu einer spürbaren Erholung. Ob dies jedoch auch bei Freyr Battery der Fall sein wird, bleibt abzuwarten. Vor allen Dingen muss man sich die Frage stellen, was einem eine kurzfristige Erholung nützt, wenn die Aktie Gefahr läuft, in einem Jahr weitere 50 % oder mehr verloren zu haben? Freyr Battery wurde gestern an der Börse sehr aktiv gehandelt, für mich ist die Aktie bei der aktuellen Nachrichtenlage den Blick aber nicht wert.

Trading kannst du nicht nur lernen, du musst es auch! Ich helfe dir dabei! Die Trader-Ausbildung! Zeit, alte, erfolglose Routinen zu durchbrechen und den Weg zu gehen, den JEDER erfolgreiche Trader gegangen ist! Jetzt informieren!

FREYR Battery Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)