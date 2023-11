PHILADELPHIA SEMICONDUCTOR INDEX (SOX) - Wichtige Hürde erreicht

PHLX Semiconductor - Kurs: 3.452,34 $ (Nasdaq)

Der Sox bildete am 13. Oktober 2022 ein Tief bei 2.089 Punkten aus. Anschließend kam es zu einer Bodenbildung in Form einer inversen SKS. Am 23. Januar kam es zum Ausbruch über die Nackenlinie und damit zu einem mittelfristigen Kaufsignal.

Die anschließend Rally führte den Index auf ein Hoch bei 3.875 Punkten und damit nahe an sein Allzeithoch bei 4.068 Punkten. Seit Ende Juli korrigiert der Index. Dabei schloss er das Aufwärtsgap vom 25. Mai zum Großteil. Es verbleibt ein Rest zwischen 3.151 und 3.135 Punkten. Diese Korrektur lässt sich als bullische Flagge eingrenzen.

Im gestrigen Handel notierte der Index phasenweise über der oberen Begrenzung der Flagge. Zu einem Tagesschlusskurs über dieser Trendlinie kam es aber nicht.

Kurzfristige Konsolidierung

Der Sox könnte in den nächsten Tagen konsolidieren. Wichtige Unterstützungen liegen bei 3.388/82 Punkten und bei 3.293/92 Punkten.

Ein Ausbruch über das gestrige Tageshoch bei 3.534 Punkte könnte hingegen eine direkte Rallyfortsetzung in Richtung 3.711 Punkte und später an das Jahreshoch einleiten.

Fazit: Der Run der letzten Tage im Sox ist wohl zunächst vorbei. Kurzfristig ist mit einer Konsolidierung zu rechnen.

PHLX Semiconductor

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)