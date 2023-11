Direkt zum Video auf YouTube

Eine schwache Bond-Auktion hat gestern die schöne Rally in den Märkten jäh beendet. Die Renditen auf die US-Anleihen haben deutlich angezogen, was insbesondere Wachstumswerte in die Knie gezwungen hat. Heute werfen wir entsprechend einen Blick auf die beiden Anlagestrategien "Value" und "Growth".

Derweil geben Aktien von Plug Power nach schwachen Zahlen weiter deutlich nach und der Abwärtstrend gewinnt erneut an Momentum. Aktien von Casinobetreiber Wynn Resorts verlieren trotz guter Zahlen im gestrigen Handel, aber Allianz-Aktionäre können sich über eine solide Leistung des Unternehmens und anziehende Aktienkurse freuen.