Tractor Supply wird eine konstante Dividende auszahlen

Der amerikanische Einzelhändler Tractor Supply Co. (ISIN: US8923561067, NASDAQ: TSCO) wird am 12. Dezember 2023 eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 1,03 US-Dollar je Aktie ausschütten. Record date ist der 27. November 2023. Auf das Jahr hochgerechnet werden 4,12 US-Dollar Gesamtdividende bezahlt.

Beim derzeitigen Aktienkurs von 195,08 US-Dollar (Stand: 9. November 2023) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,11 Prozent. Im Februar 2023 kündigte der Konzern eine Anhebung der Dividende um 12 Prozent auf den aktuellen Betrag an.

Tractor Supply ist 1939 in Minot, Dakota, gegründet worden. Der Firmensitz befindet sich in Brentwood, Tennessee. Tractor Supply verkauft verschiedenste Agrarprodukte, Gartengeräte, Tierzubehör sowie weitere Lifestyle-Produkte für das Leben auf dem Land.

Die Einzelhandelskette betreibt 2.198 Läden in 49 US-Bundesstaaten. Im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2023 betrug der Umsatz 3,41 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 3,27 Mrd. US-Dollar), wie am 26. Oktober 2023 berichtet wurde. Der Nettogewinn betrug 255 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 234,14 Mio. US-Dollar).

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 13,29 Prozent im Minus (Stand: 9. November 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 21,71 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de