Boeing: Durchgestartet

Boeing hat nach eigenen Angaben einen Großauftrag der Airline Emirates mit einem Gesamtvolumen von 52 Mrd. US-Dollar erhalten. Maschinen der Typen Boeing 777-8, 777-9 und 787 sollen demnach das Portfolio von Emirats erweitern. Noch eine gute Nachricht könnte aus China kommen, die Volksrepublik plant offenbar Maschinen des Typs 737 MAX zu erwerben, wie Bloomberg berichtete.

Zweifelsfrei hat die Nachrichtenlage den Kursnotierungen des Flugzeugbauers Boeing zu einem satten Kurssprung über einen seit Sommer dieses Jahres bestehenden Abwärtstrend verholfen, sodass im heutigen Handelsverlauf ein Test des 200-Tage-Durchschnitts bei 208,37 US-Dollar vollzogen werden konnte. Die zu dieser Woche gerissene Kurslücke würde sich unterdessen sehr gut für den Aufbau von strategischen Long-Positionen bei einem Rücksetzer anbieten.

EMA 200 im Blick

Kurzfristig sollten sich Investoren im Bereich des 200-Tage-Durchschnitts bei 208,38 US-Dollar auf rückläufige Notierungen einstellen, diese könnten zurück in den Bereich des EMA 50 bei 196,88 US-Dollar abwärts reichen. Nach einer Stabilisierung an dieser Stelle könnte dann der etwas größere Widerstand von 218,00 bzw. 219,00 US-Dollar in Angriff genommen werden, darüber wären weitere Kursgewinne bis an die Jahreshochs von 243,10 US-Dollar denkbar. Ein gegenläufiges Szenario sieht erst unterhalb von 173,85 US-Dollar ein bärisches Szenario für die Boeing-Aktie vor, dieser Fall könnte im Anschluss mit Korrekturen auf 153,88 und 141,58 US-Dollar auslösen.