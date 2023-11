EQS-News: Eckert & Ziegler mit deutlichem Umsatzwachstum in den ersten neun Monaten 2023

EQS-News: Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen

Eckert & Ziegler mit deutlichem Umsatzwachstum in den ersten neun Monaten 2023



14.11.2023 / 07:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Berlin, 14.11.2023. Die Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG (ISIN DE0005659700, SDAX) erreichte in den ersten neun Monaten 2023 einen Umsatz von 183,9 Mio. € (VJ: 165,8) und einen Nettogewinn von 20,3 Mio. € (VJ: 21,7). Unter Berücksichtigung von Währungsverlusten in Höhe von 3,3 Mio. € lag das Neunmonatsergebnis ca. 2 Mio. € über dem Vorjahreswert. Gleichzeitig kamen gestiegene Aufwendungen für Zukunftsprojekte im Bereich der nuklearmedizinischen Diagnostik und Therapie hinzu. Im Segment Medical lagen die Umsätze mit 82,8 Mio. € rund 17,6 Mio. € oder 27% über dem Niveau des Vorjahres. Hauptwachstumstreiber bleibt dabei nach wie vor das Geschäft mit pharmazeutischen Radioisotopen, auch die Umsätze mit Laborgeräten und im Anlagenbau legten weiter zu. Das Segment Isotope Products erzielte mit 101,0 Mio. € einen um 0,5 Mio. € leicht höheren externen Umsatz als in den ersten neun Monaten 2022. Damit bleiben die Umsätze des Segments stabil. Die am 30. März 2023 veröffentlichte Prognose für das Geschäftsjahr 2023 bleibt unverändert. Der Vorstand rechnet weiterhin mit einem Umsatz von rund 230 Mio. € und einem Jahresüberschuss von rund 25 Mio. €. Den vollständigen Quartalsbericht finden Sie hier:

https://www.ezag.com/fileadmin/user_upload/ezag/investors-financial-reports/deutsch/euz323d.pdf



Über Eckert & Ziegler.

Die Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG gehört mit über 1.000 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Nuklearmedizin und Strahlentherapie. Das Unternehmen bietet weltweit an seinen Standorten Dienstleistungen und Produkte im Bereich der Radiopharmazie an, von der frühen Entwicklung bis hin zur Kommerzialisierung. Die Eckert & Ziegler Aktie (ISIN DE0005659700) ist im SDAX der Deutschen Börse gelistet.

Wir helfen zu heilen.



Ihr Ansprechpartner bei Rückfragen:

Eckert & Ziegler AG, Karolin Riehle, Investor Relations

Robert-Rössle-Str. 10, 13125 Berlin

Tel.: +49 (0) 30 / 94 10 84-138, karolin.riehle@ezag.de, www.ezag.de

14.11.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com